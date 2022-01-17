0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

Стартовая стоимость земельных участков на аукционах Прозорро превысила миллиард: ТОП-5 областей-лидеров

Стартовая стоимость земельных участков на аукционах Прозорро превысила миллиард: ТОП-5 областей-лидеров

Менее чем за 4 месяца от старта земельных аукционов в системе «Прозорро.Продажи» стартовая стоимость земельных участков преодолела отметку в 1 млрд грн.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Читайте также: Что делать, если обнаружили техническую ошибку с Госземкадастре

Органы местного самоуправления за эти 112 дней уже заработали в бюджеты разных уровней более четверти миллиарда гривен. Все это – благодаря изменениям, которые дала возможность реализовать земельная реформа.

На данный момент в системе опубликовано 3244 аукциона с общей площадью земельных участков в 18 тыс. га. Стоимость выставленных земель на аукционы по аренде – 74 млн грн, по ее отчуждению – 927 млн грн. 72% от всех аукционов – земли сельскохозяйственного назначения.

ТОП-5 лидеров по стартовой стоимости лотов:

  • Львовская область.
  • Киевская область.
  • Закарпатская область.
  • Одесская область.
  • Харьковская область.

Именно здесь земля – самая дорогая под продажу (попутно напоминаю, что государственные и коммунальные сельскохозяйственные земли находятся под запретом купли-продажи, поэтому речь идет исключительно о землях частных лиц или не с/х землях).

А стартовая стоимость лотов по аренде земли самая высокая в Одесской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской и Львовской областях.

В среднем рост цены по результатам земельных торгов составляет более 200%, но по с/х землям этот показатель достигает 437%. Впрочем, в некоторых регионах он может равняться и 1000%.

«Прозорро.Продажи» активно пользуются не только государственные органы власти, но и частные лица, организаторы, ведь система гарантирует полную безопасность, защищенность данных, прозрачность, плюс статистика выше подтверждает, что это явно выгодный финансовый инструмент.

Отныне можно самостоятельно отслеживать и сравнивать по необходимым периодам, в разрезе регионов и в целом по всей Украине:

  • количество объявленных и проведенных земельных аукционов отдельно по аренде, продаже и вместе,
  • площадь выставленных в системе участков и их назначение,
  • кто именно объявляет торги,
  • сколько участников и за какой из участков соревновались,
  • какие суммы организаторы заработали в бюджеты разных уровней по итогам успешных аукционов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Недвижимость
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.