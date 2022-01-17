Стартовая стоимость земельных участков на аукционах Прозорро превысила миллиард: ТОП-5 областей-лидеров

Менее чем за 4 месяца от старта земельных аукционов в системе «Прозорро.Продажи» стартовая стоимость земельных участков преодолела отметку в 1 млрд грн.
Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
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Органы местного самоуправления за эти 112 дней уже заработали в бюджеты разных уровней более четверти миллиарда гривен. Все это – благодаря изменениям, которые дала возможность реализовать земельная реформа.
На данный момент в системе опубликовано 3244 аукциона с общей площадью земельных участков в 18 тыс. га. Стоимость выставленных земель на аукционы по аренде – 74 млн грн, по ее отчуждению – 927 млн грн. 72% от всех аукционов – земли сельскохозяйственного назначения.
ТОП-5 лидеров по стартовой стоимости лотов:
Именно здесь земля – самая дорогая под продажу (попутно напоминаю, что государственные и коммунальные сельскохозяйственные земли находятся под запретом купли-продажи, поэтому речь идет исключительно о землях частных лиц или не с/х землях).
А стартовая стоимость лотов по аренде земли самая высокая в Одесской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской и Львовской областях.
В среднем рост цены по результатам земельных торгов составляет более 200%, но по с/х землям этот показатель достигает 437%. Впрочем, в некоторых регионах он может равняться и 1000%.
«Прозорро.Продажи» активно пользуются не только государственные органы власти, но и частные лица, организаторы, ведь система гарантирует полную безопасность, защищенность данных, прозрачность, плюс статистика выше подтверждает, что это явно выгодный финансовый инструмент.
Отныне можно самостоятельно отслеживать и сравнивать по необходимым периодам, в разрезе регионов и в целом по всей Украине:
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