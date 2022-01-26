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Когда и на сколько повысят выплаты военным пенсионерам в 2022 году

Когда и на сколько повысят выплаты военным пенсионерам в 2022 году

Надбавка к пенсиям участников боевых действий устанавливается в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и зависит от этого показателя, увеличенного в декабре 2021 года.

В 2022 году запланировано два этапа повышения прожиточного минимума для разных категорий граждан – летом и в декабре, а значит пенсии военным будут повышать два раза.

Так, на начало января пенсионная надбавка для военных пенсионеров составляет 483,5 грн, с 1 июля – 506,75 грн, с 1 декабря 523,25 грн.

Увеличится и размер минимальной пенсии для военных пенсионеров (владельцев удостоверения участника боевых действий), что составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц:

  • на 1 января 2022 года – 4061,4 грн (210% от 1934 грн прожиточного минимума);
  • с 1 июля — 4256,7 грн;

*с 1 декабря — 4 395,3 грн.

Если размер пенсионных выплат будет меньше этих показателей, участникам боевых действий установят доплаты до необходимого уровня (ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии).

Справка Finance.ua:

  • Пенсии и социальные выплаты незащищенным будут повышены с 1 марта. Предлагается проиндексировать на 14%: страховые пенсии, назначенные до 2019 года (при этом сумма повышения будет не менее 100 грн, а средний размер повышения составит около 500 грн).
По материалам НВ
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