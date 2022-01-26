Когда и на сколько повысят выплаты военным пенсионерам в 2022 году

Надбавка к пенсиям участников боевых действий устанавливается в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и зависит от этого показателя, увеличенного в декабре 2021 года.
В 2022 году запланировано два этапа повышения прожиточного минимума для разных категорий граждан – летом и в декабре, а значит пенсии военным будут повышать два раза.
Так, на начало января пенсионная надбавка для военных пенсионеров составляет 483,5 грн, с 1 июля – 506,75 грн, с 1 декабря 523,25 грн.
Увеличится и размер минимальной пенсии для военных пенсионеров (владельцев удостоверения участника боевых действий), что составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц:
*с 1 декабря — 4 395,3 грн.
Если размер пенсионных выплат будет меньше этих показателей, участникам боевых действий установят доплаты до необходимого уровня (ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии).
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