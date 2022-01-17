Как увеличат государственную помощь и пенсии с 1 марта: размеры выплат

Пенсии и социальные выплаты незащищенным будут повышены с 1 марта. В Минсоцполитики подготовлен проект постановления. Finance.ua узнал подробности.

Предлагается проиндексировать на 14%:

страховые пенсии, назначенные до 2019 года (при этом сумма повышения будет не менее 100 грн, а средний размер повышения составит около 500 грн);

пенсии военным (средний размер повышения составит 700 грн);

минимальные размеры пенсий по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС (средний размер повышения составит 400 грн) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС .

Предлагается установить доплату лицам, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, в сумме 135 грн в месяц.

Предлагается повысить минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью І группы и лицам с полным страховым стажем (30/35 лет) с 2 200 до 2 300 грн, а для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, у которых нет полного стажа, увеличить *на 166 грн до 2 100 грн.

Предлагается увеличить размер государственной помощи на:

400 грн (с 1 700 грн до 2 100 грн) для получателей помощи на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье;

166 грн (с 1934 грн до 2 100 грн) для получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь.

Справка Finance.ua:

Напомним, Шмыгаль анонсировал повышение пенсий украинцам индексацию на 14% размеров ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей. После индексации выплаты составят для:

людей в возрасте 75–80 лет – 456 грн;

людей в возрасте 80+ – 570 грн.

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