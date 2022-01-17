Как увеличат государственную помощь и пенсии с 1 марта: размеры выплат

Пенсии и социальные выплаты незащищенным будут повышены с 1 марта. В Минсоцполитики подготовлен проект постановления. Finance.ua узнал подробности.
Предлагается проиндексировать на 14%:
Предлагается установить доплату лицам, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, в сумме 135 грн в месяц.
Предлагается повысить минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью І группы и лицам с полным страховым стажем (30/35 лет) с 2 200 до 2 300 грн, а для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, у которых нет полного стажа, увеличить *на 166 грн до 2 100 грн.
Предлагается увеличить размер государственной помощи на:
Напомним, Шмыгаль анонсировал повышение пенсий украинцам индексацию на 14% размеров ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей. После индексации выплаты составят для:
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