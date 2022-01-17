День финансов: новая услуга от monobank и «Дія», скидки от «Нафтогаза», повышение пенсий

Во вторник, 25 января речь шла о скидках от Нафтогаза на коммунальные услуги и о новой услуге от monobank и «Дія»:
Повышение госпомощи и пенсий с 1 марта. Социальные выплаты незащищенным будут повышены с 1 марта 2022 года. Еще премьер-министр Шмыгаль анонсировал украинцам индексацию на 14% размеров ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей. После индексации выплаты будут такими.
«Нафтогаз» запустил новую акцию. Газоснабжающая компания «Нафтогаз» предлагает своим клиентам скидку на газ за участие в реферальной программе «Пригласи друга». Это первая программа среди компаний, которые предоставляют коммунальные услуги.
Лимит на беспошлинную доставку посылок. Депутаты увеличили необлагаемую налогом стоимость посылок, которые завозятся на таможенную территорию Украины, для физлиц со 100 до 150 евро. Таким образом, вернули норму, которая действовала по состоянию на 2019 год.
monobank и «Дія» запускают новую услугу. Для своих клиентов monobank интегрировал обновленную услугу «Дія.Підпис». Пока услуга доступна владельцам смартфонов с мобильной операционной системой iOS, скоро это будет доступно и на Android.
ПриватБанк запустил сервис для бизнеса. ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей и корпоративных клиентов «Бюджет». Он позволяет прямо в электронном банке «Приват24 для бизнеса» получать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам с детализацией по видам налогов.
Зеленые номерные знаки для электроавто. В октябре прошлого года сервисные центры МВД презентовали полезный сервис «Наличие номерных знаков». Он позволял узнавать онлайн обо всех доступных для закрепления номерных знаках во всех сервисных центрах МВД только для авто с двигателем внутреннего сгорания. Отныне в свободном доступе есть имеющиеся в сервисных центрах МВД и «зеленые» номерные знаки.
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