ПриватБанк запустил для бизнеса налоговый сервис «Бюджет»

ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей и корпоративных клиентов «Бюджет». Finance.ua узнал подробности в пресс-службе банка.

Сервис позволяет прямо в электронном банке «Приват24 для бизнеса» получать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам с детализацией по видам налогов, причинами возникновения задолженности и тому подобное.

Чтобы получать информацию о налоговой задолженности онлайн, достаточно в веб-версии «Приват24 для бизнеса» выбрать из каталога услуг и подключить услугу «Электронный документооборот».

Далее во вкладке «Бюджет» нужно выбрать год, за который необходимо получить информацию, нажать кнопку «Создать заявку» и подписать электронной подписью (SmartID, файловым КЭП или ключом другого АЦСК ).

При наличии налоговой задолженности клиенту достаточно выбрать налог и нажать кнопку «Оплатить».

Платеж будет создан автоматически, клиенту нужно лишь выбрать счет для списания и указать период оплаты, а также, при необходимости, откорректировать сумму. После подписания и отправки платежа налог уплачен. Нажав на кнопку «Подробнее», будет доступен для скачивания файл с таблицей в разрезе налогов.