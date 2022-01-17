ПриватБанк запустил для бизнеса налоговый сервис «Бюджет»

ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей и корпоративных клиентов «Бюджет». Finance.ua узнал подробности в пресс-службе банка.
Сервис позволяет прямо в электронном банке «Приват24 для бизнеса» получать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам с детализацией по видам налогов, причинами возникновения задолженности и тому подобное.
Платеж будет создан автоматически, клиенту нужно лишь выбрать счет для списания и указать период оплаты, а также, при необходимости, откорректировать сумму. После подписания и отправки платежа налог уплачен. Нажав на кнопку «Подробнее», будет доступен для скачивания файл с таблицей в разрезе налогов.
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