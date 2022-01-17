0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 321 0

Шмыгаль сообщил, есть ли угрозы для экономики Украины

Шмыгаль сообщил, есть ли угрозы для экономики Украины

Сейчас в Украине нет угроз для функционирования национальной экономики.

Об этом на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного, особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут дестабилизировать национальную экономику, на сегодняшний день нет», — сказал Шмыгаль.

Он также призвал соотечественников сохранять спокойствие, ведь ситуация, по его словам, сейчас стабильная, а паника может негативно повлиять на экономику страны.

«Очень важно сейчас не паниковать. Надо понимать, что мы можем рассчитывать на наших иностранных партнеров, что экономика нашей страны, золотовалютные запасы и стабильность экономики абсолютно гарантируют нам спокойное прохождение этого периода», — сказал Шмыгаль.

По его словам, иностранные партнеры поддерживают Украину. Часто это происходит сразу после общения с Президентом Украины Владимиром Зеленским, ведь они понимают, как дезинформация может повлиять на экономику нашего государства и как может вызвать дестабилизацию. Глава правительства призвал сохранять спокойствие и заниматься каждый своей работой.

Про золотовалютные резервы. Он отметил, что в настоящее время в Украине один из самых высоких уровней золотовалютных запасов — более 30 млрд долларов — что позволяет обеспечить стабильный курс на валютном рынке. Кроме того, в прошлом году был полностью исполнен бюджет, доходы которого выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом. Шмыгаль подчеркнул, что в 2021 году произошел рост экспорта товаров на 38%, импорта — на 33%.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.