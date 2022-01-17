Шмыгаль сообщил, есть ли угрозы для экономики Украины

Сейчас в Украине нет угроз для функционирования национальной экономики.
Об этом на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного, особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут дестабилизировать национальную экономику, на сегодняшний день нет», — сказал Шмыгаль.
Он также призвал соотечественников сохранять спокойствие, ведь ситуация, по его словам, сейчас стабильная, а паника может негативно повлиять на экономику страны.
«Очень важно сейчас не паниковать. Надо понимать, что мы можем рассчитывать на наших иностранных партнеров, что экономика нашей страны, золотовалютные запасы и стабильность экономики абсолютно гарантируют нам спокойное прохождение этого периода», — сказал Шмыгаль.
По его словам, иностранные партнеры поддерживают Украину. Часто это происходит сразу после общения с Президентом Украины Владимиром Зеленским, ведь они понимают, как дезинформация может повлиять на экономику нашего государства и как может вызвать дестабилизацию. Глава правительства призвал сохранять спокойствие и заниматься каждый своей работой.
Про золотовалютные резервы. Он отметил, что в настоящее время в Украине один из самых высоких уровней золотовалютных запасов — более 30 млрд долларов — что позволяет обеспечить стабильный курс на валютном рынке. Кроме того, в прошлом году был полностью исполнен бюджет, доходы которого выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом. Шмыгаль подчеркнул, что в 2021 году произошел рост экспорта товаров на 38%, импорта — на 33%.
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