Отныне зеленые номерные знаки для электромобилей есть в открытом доступе

В октябре прошлого года сервисные центры МВД презентовали полезный сервис «Наличие номерных знаков». Он позволял узнавать онлайн обо всех доступных для закрепления номерных знаках во всех сервисных центрах МВД только для авто с двигателем внутреннего сгорания.
Отныне в свободном доступе есть имеющиеся в сервисных центрах МВД и «зеленые» номерные знаки. Finance.ua узнал, как воспользоваться сервисом.
Как сообщает Главный сервисный центр МВД, этим сервисом можно воспользоваться онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД и в информационных боксах, установленных в помещениях обновленных сервисных центров МВД.
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Для экологичных автомобилей предусмотрены номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями, которые начинаются с буквы «Z». Это означает «zero «(англ. «ноль»), то есть «нулевые выбросы». Сейчас закрепляются номерные знаки для экоавтомобилей серий ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK. Со временем их перечень будет расширяться.
«Именно с помощью этого функционала возможно из дому узнать, в какой сервисный центр МВД необходимо записаться, чтобы закрепить за авто номерной знак с красивой комбинацией цифр», — отметили в МВД.
Алгоритм поиска:
Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени. В функционале номерные знаки не бронируются.
Сервис проверки наличия номерного знака по Украине — по ссылке.
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