Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежа

Депутаты согласились увеличить необлагаемую налогом стоимость посылок, которые завозятся на таможенную территорию Украины, для физлиц со 100 до 150 евро. Таким образом, вернули норму, которая действовала по состоянию на 2019 год.

За законопроекты №4278 и №4279 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы во втором чтении и в целом проголосовали 274 и 237 народных депутатов соответственно, передает корреспондент Укринформа.

Как теперь платим:

налогом на добавленную стоимость (20%) будет облагаться только часть стоимости, превышающая лимит. Например, если товары в посылке стоят 160 евро – НДС уплачивается только с 10 евро;

уплатить НДС можно будет в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременной подачей дополнительного реестра.

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Ответственными за начисление и уплату НДС, если товар приходит в Украину через почтовые службы, будут сами операторы почтовой связи.

Без изменений при этом остаются правила личного ввоза: суммарная стоимость ввозимых товаров до 500 евро (до тысячи евро в аэропортах) налогом не облагается. Но такая возможность предоставляется только раз в три дня.

Напомним, в Украине с 1 июля 2019 года необлагаемый лимит почтовых посылок был уменьшен со 150 евро до 100 евро.