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Скидки на оплату коммуналки: «Нафтогаз» запустил новую акцию

Скидки на оплату коммуналки: «Нафтогаз» запустил новую акцию

Газоснабжающая компания «Нафтогаз» предлагает своим клиентам скидку на газ за участие в реферальной программе «Пригласи друга». Finance.ua узнал условия акции.

Как сообщает пресс-служба компании, это первая такая программа среди компаний, которые предоставляют коммунальные услуги.

Цель программы:

  • возможность поделиться клиентским опытом с кем-либо, а также развитие сообщества компании.

Как принять участие в программе активному клиенту:

  • войти в личный кабинет на сайте;
  • ознакомиться с условиями правил на странице программы;
  • отправить полученную уникальную ссылку для участия любому потенциальному клиенту.

По правилам программы, новый и действующий клиенты, которые выполнят все условия, получат скидку на природный газ в размере 50 гривен (с учетом НДС).

Основное условие — присоединение нового клиента должно состояться с использованием уникальной ссылки и потребления им от 5 м куб газа.

Количество новых клиентов, которых может привести существующий участник по своей уникальной ссылке, не ограничивается.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров и НАК «Нафтогаз» будут искать решение, чтобы после отопительного сезона тарифы на газ для населения оставались неизменными или индексировались на уровень инфляции;
  • согласно действующему законодательству, поставщики могут добавить некоторым украинцам еще один показатель.
По материалам Finance.UA
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