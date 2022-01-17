Скидки на оплату коммуналки: «Нафтогаз» запустил новую акцию

Газоснабжающая компания «Нафтогаз» предлагает своим клиентам скидку на газ за участие в реферальной программе «Пригласи друга». Finance.ua узнал условия акции.
Как сообщает пресс-служба компании, это первая такая программа среди компаний, которые предоставляют коммунальные услуги.
Цель программы:
Как принять участие в программе активному клиенту:
По правилам программы, новый и действующий клиенты, которые выполнят все условия, получат скидку на природный газ в размере 50 гривен (с учетом НДС).
Основное условие — присоединение нового клиента должно состояться с использованием уникальной ссылки и потребления им от 5 м куб газа.
Количество новых клиентов, которых может привести существующий участник по своей уникальной ссылке, не ограничивается.
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