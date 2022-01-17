Как начисляется зарплата и выплачивается с нее ЕСВ в период простоя и карантина

В связи со сложной экономической ситуацией в Украине, в частности из-за введения карантина, значительного повышения цен на энергоносители и т.д., участились случаи приостановки производства и сокращения хозяйственной деятельности. В связи с этим возникают вопросы о порядке уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за период простоя и зачисления этого периода в страховой стаж.
Как объясняет Федерация профсоюзов Украины, за время простоя хозяйственной деятельности не по вине работника (в том числе на период объявления карантина), заработная плата выплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).
Оплата простоя входит в Фонд дополнительной заработной платы, поэтому уплата ЕСВ за этот период – обязательна. В месяце, в котором был простой, за работников, занятых по основному месту работы, уплата ЕСВ должна быть не ниже минимального страхового взноса.
Если в таком месяце база начисления единого взноса по ставке 22% окажется ниже минимальной зарплаты, единый взнос обязательно начисляется на разницу между фактически полученным заработком и минимальной заработной платой. Это же касается и тех случаев, когда простой составляет полный месяц.
Минимальная база единого взноса не применяется к заработной плате:
Например:
Читайте также: Топ-10 специальностей с самыми высокими зарплатами для работников без опыта
При этом следует учитывать, что месяц работы засчитывается в стаж как полный только тогда, когда за этот месяц уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос. Если сумма уплаченных за соответствующий месяц страховых взносов меньше, то этот месяц засчитывается в страховой стаж пропорционально уплаченным взносам.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев исключил возможность отмены Радой кассовых аппаратов для ФЛППозавчера, 16:38 - 2460 34
«Газпром» остановил поставки газа в Польшу через УкраинуПозавчера, 15:33 - 4684 13
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежаВчера, 15:04 - 3060 9
Декларирование места жительства в «Дія»: желающих приглашают протестировать услугуВчера, 11:47 - 619 4
Межбанк: будет ли новый обвал гривныВчера, 10:44 - 3957 4
Как правильно закрыть счет, если не пользуетесь банковской картойВчера, 09:03 - 11472
Скидки на оплату коммуналки: «Нафтогаз» запустил новую акциюВчера, 14:01 - 6784
Межбанк: будет ли новый обвал гривныВчера, 10:44 - 3957 4
monobank и «Дія» запускают новую услугуВчера, 12:35 - 3576
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежаВчера, 15:04 - 3060 9
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 708 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 535
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 718 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2316 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1368 1