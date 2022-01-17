Как начисляется зарплата и выплачивается с нее ЕСВ в период простоя и карантина

В связи со сложной экономической ситуацией в Украине, в частности из-за введения карантина, значительного повышения цен на энергоносители и т.д., участились случаи приостановки производства и сокращения хозяйственной деятельности. В связи с этим возникают вопросы о порядке уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за период простоя и зачисления этого периода в страховой стаж.

Как объясняет Федерация профсоюзов Украины, за время простоя хозяйственной деятельности не по вине работника (в том числе на период объявления карантина), заработная плата выплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).

Оплата простоя входит в Фонд дополнительной заработной платы, поэтому уплата ЕСВ за этот период – обязательна. В месяце, в котором был простой, за работников, занятых по основному месту работы, уплата ЕСВ должна быть не ниже минимального страхового взноса.

Если в таком месяце база начисления единого взноса по ставке 22% окажется ниже минимальной зарплаты, единый взнос обязательно начисляется на разницу между фактически полученным заработком и минимальной заработной платой. Это же касается и тех случаев, когда простой составляет полный месяц.

Минимальная база единого взноса не применяется к заработной плате:

работников по совместительству — ЕСВ начисляется всегда на их фактический доход;

начисляется всегда на их фактический доход; новых и уволенных работников, отработавших неполный месяц из-за приема на работу или увольнения в этом месяце;

лиц с инвалидностью — по фонду оплаты труда применяется пониженная ставка ЕСВ — 8,41% 5,3 и 5,5%.

Например:

если работник находится в отпуске без сохранения заработной платы полный календарный месяц, тогда ЕСВ не начисляется, поскольку нет базы его начисления. Этот месяц в стаж не засчитывается;

во время простоя работники подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Поэтому за этот период уплачивается ЕСВ , а периоды простоя засчитываются в страховой стаж.

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При этом следует учитывать, что месяц работы засчитывается в стаж как полный только тогда, когда за этот месяц уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос. Если сумма уплаченных за соответствующий месяц страховых взносов меньше, то этот месяц засчитывается в страховой стаж пропорционально уплаченным взносам.

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