День финансов: ковидная тысяча на лекарства, запуск mono invest, подача годовой декларации в «Дія»

Понедельник, 24 января. Запуск программы для торговли акциями от monobank и как в Украине планируют осуществлять программу с «продуктовыми чеками».

Лекарства за «ковидную» тысячу. С 24 января украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить на «ковидную» тысячу лекарства. Приобрести можно как рецептурные, так безрецептурные лекарства. Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.

ЕС выделит 1,2 млрд евро Украине. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро. По ее словам, новый макрофинансовый пакет поможет Украине адресовать финансовые потребности, вызванные конфликтом, а также поддержать устойчивость страны.

Запуск mono invest. monobank объявил о запуске приложения для торговли акциями – mono invest, доступного на iOS и Android. Доступ к сервису торговли ценными бумагами дадут только тем, кто раньше оставил заявку. Все участники получат приглашение по электронной почте — их рассылают по очереди.

В свою очередь Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку изменила перечень сомнительных финансовых проектов.

А в нашем новом видео на YouTube-канале сооснователь Wotan Михаил Пацан расскажет, что такое стейкинг и как на этом заработать:

Полицейские «фантомы» выпустят на этой неделе. Как сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, уже на этой неделе полицейские автомобили «фантомы» начнут следить за порядком на дорогах Украины. Их задача — предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге. Автомобиль «фантом» без опознавательных знаков сможет фиксировать много объектов одновременно. Система будет передавать информацию, и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости.

Подать годовую декларацию можно в приложении «Дія». ФЛП 1−3 группы смогут подать годовую декларацию в приложении «Дія». Чтобы подать декларацию, предпринимателям-единщикам 1 и 2 групп нужно в приложении «Дія» выбрать Услуги – Налоги ФЛП – Декларации, ввести сумму дохода за год и контактные данные. «Дія» заполнит данные о едином налоге и ЕСВ. Предпринимателю останется только подписать декларацию с помощью сервиса «Дія. Підпис».

Причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии. Ежегодно определенное количество украинских пенсионеров остается без пенсионных выплат. Так происходит из-за обязательной проверки. Проверку проводят сразу несколько учреждений — Пенсионный фонд, Минфин и Минсоцполитики. По результатам такой верификации пенсионеру могут отменить выплату или даже отобрать уже начисленные средства. Перечень причин, по которым могут забрать пенсию – по ссылке.

👛 В то же время в Украине задумались над системой адресной помощи малообеспеченным гражданам, а именно – ввести талоны на еду. В обществе идею восприняли скептически, проводя аналогию с талонами на еду времен СССР. Finance.ua решил разобраться, что предлагают в Офисе президента, и как программа помощи в дополнительном питании работает в Соединенных Штатах, так как именно к этой модели присматриваются на Банковой: