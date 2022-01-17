На этой неделе на дороги выпустят полицейские «фантомы»

Уже на этой неделе полицейские автомобили «фантомы» начнут следить за порядком на дорогах Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер».

По словам главы МВД, новые полицейские автомобили «фантомы» имеют прежде всего превентивную функцию. Их задача — предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге.

«Автомобиль „фантом“ без опознавательных знаков и может фиксировать много объектов одновременно. Система будет передавать информацию — и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости», — сообщил глава МВД.

Также Монастырский отметил, что автомобили «фантомы» будут фиксировать нарушения скоростного режима транспортными средствами в обоих направлениях дорожного движения как в попутном направлении, так и в обратном.

Ожидается, что присутствие таких автопатрулей на наших автодорогах будет способствовать украинцам в соблюдении Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах.



Фото: mvs.gov.ua