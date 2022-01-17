На этой неделе на дороги выпустят полицейские «фантомы»

Уже на этой неделе полицейские автомобили «фантомы» начнут следить за порядком на дорогах Украины.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер».
По словам главы МВД, новые полицейские автомобили «фантомы» имеют прежде всего превентивную функцию. Их задача — предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге.
«Автомобиль „фантом“ без опознавательных знаков и может фиксировать много объектов одновременно. Система будет передавать информацию — и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости», — сообщил глава МВД.
Также Монастырский отметил, что автомобили «фантомы» будут фиксировать нарушения скоростного режима транспортными средствами в обоих направлениях дорожного движения как в попутном направлении, так и в обратном.
Ожидается, что присутствие таких автопатрулей на наших автодорогах будет способствовать украинцам в соблюдении Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах.
Фото: mvs.gov.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 8596 11
Как ФЛП подать годовую декларацию в «Дія» (видео)6 ч. назад - 413 4
В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии5 ч. назад - 3710 3
Цель НБУ - сократить неработающие кредиты до 10%6 ч. назад - 162 2
Верховный Суд принял решение по национализации ПриватБанка5 ч. назад - 1728 1
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 8596 11
В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии5 ч. назад - 3710 3
Верховный Суд принял решение по национализации ПриватБанка5 ч. назад - 1728 1
Каких сфер коснутся массовые увольненияВчера, 20:01 - 1717 2
Количество вакансий для криптоиндустрии выросло в 4 раза: востребованные профессииВчера, 16:07 - 1580
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 588 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 474
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 638 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2106 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1227 1