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На этой неделе на дороги выпустят полицейские «фантомы»

На этой неделе на дороги выпустят полицейские «фантомы»

Уже на этой неделе полицейские автомобили «фантомы» начнут следить за порядком на дорогах Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер».

По словам главы МВД, новые полицейские автомобили «фантомы» имеют прежде всего превентивную функцию. Их задача — предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге.

«Автомобиль „фантом“ без опознавательных знаков и может фиксировать много объектов одновременно. Система будет передавать информацию — и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости», — сообщил глава МВД.

Также Монастырский отметил, что автомобили «фантомы» будут фиксировать нарушения скоростного режима транспортными средствами в обоих направлениях дорожного движения как в попутном направлении, так и в обратном.

Ожидается, что присутствие таких автопатрулей на наших автодорогах будет способствовать украинцам в соблюдении Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах.


Фото: mvs.gov.ua

По материалам Finance.UA
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