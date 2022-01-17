monobank запустил приложение для торговли акциями — пока по приглашению

Украинский необанк monobank объявил о запуске программы для торговли акциями – mono invest.
Такое объявление в своей телеграмме сделал соучредитель проекта Олег Гороховский.
Читайте также: В monobank появятся банкоматы: как будут выглядеть
«Есть контакт! Присылаем приглашения в порядке очереди на предзаказе», – написал Гороховский.
Приложение mono invest доступно для загрузки в App Store и Google Play. Тем не менее, авторизоваться в приложении и получить возможность им пользоваться могут только те клиенты monobank, которые ранее присылали соответствующую заявку.
Все участники получат приглашения по электронной почте – их рассылают по очереди. По состоянию на 20 января сообщалось о 240 тыс. заявок на тестирование, которые monobank рассчитывает обработать за февраль.
Официальный запуск mono invest запланирован на март. Партнер monobank по технологии mono invest — европейский онлайн-брокер Exante, который ведет торговлю на ведущих мировых площадках по всем бумагам из списка S&P 500 и ETF фондами.
Скриншот: t.me/OGoMono
Скриншот: приложение monobank
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Студент из Индонезии продал 500 своих селфи как NFT и стал миллионеромПозавчера, 18:32 - 7020 14
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 7194 9
Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году.Позавчера, 19:35 - 33363 7
Как ФЛП подать годовую декларацию в «Дія» (видео)3 ч. назад - 228 2
В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии2 ч. назад - 1608 2
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 7194 9
Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнесаВчера, 14:19 - 4418
В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии2 ч. назад - 1608 2
Каких сфер коснутся массовые увольненияВчера, 20:01 - 1547 2
В каких странах больше всего состоятельных людей (инфографика)Вчера, 17:03 - 1417
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 570 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 457
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 622 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2069 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1208 1