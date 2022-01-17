monobank запустил приложение для торговли акциями — пока по приглашению

Украинский необанк monobank объявил о запуске программы для торговли акциями – mono invest.

Такое объявление в своей телеграмме сделал соучредитель проекта Олег Гороховский.

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«Есть контакт! Присылаем приглашения в порядке очереди на предзаказе», – написал Гороховский.

Приложение mono invest доступно для загрузки в App Store и Google Play. Тем не менее, авторизоваться в приложении и получить возможность им пользоваться могут только те клиенты monobank, которые ранее присылали соответствующую заявку.

Все участники получат приглашения по электронной почте – их рассылают по очереди. По состоянию на 20 января сообщалось о 240 тыс. заявок на тестирование, которые monobank рассчитывает обработать за февраль.

Официальный запуск mono invest запланирован на март. Партнер monobank по технологии mono invest — европейский онлайн-брокер Exante, который ведет торговлю на ведущих мировых площадках по всем бумагам из списка S&P 500 и ETF фондами.



Скриншот: t.me/OGoMono



Скриншот: приложение monobank