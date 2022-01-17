Нацкомиссия по ценным бумагам выявила еще десять сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку изменила перечень сомнительных финансовых проектов.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, узнал, какие это проекты.
«Для регулятора одной из главных задач является защита прав и интересов инвесторов. Поэтому, несмотря на пока что низкий уровень финансовой грамотности и изобретательность определенных проектов, мы мониторим рынок и предупреждаем о тех компаниях, к которым у нас есть вопросы», – говорит Ираклий Барамия, член НКЦБФР.
Таким образом, по состоянию на январь 2022 года комиссия фиксирует 123 сомнительных финансовых проекта. К ним добавились:
Полный перечень проектов с признаками фиктивности – на сайте Комиссии в разделе Защита прав инвесторов.
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