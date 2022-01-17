Нацкомиссия по ценным бумагам выявила еще десять сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку изменила перечень сомнительных финансовых проектов.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, узнал, какие это проекты.

«Для регулятора одной из главных задач является защита прав и интересов инвесторов. Поэтому, несмотря на пока что низкий уровень финансовой грамотности и изобретательность определенных проектов, мы мониторим рынок и предупреждаем о тех компаниях, к которым у нас есть вопросы», – говорит Ираклий Барамия, член НКЦБФР.

Таким образом, по состоянию на январь 2022 года комиссия фиксирует 123 сомнительных финансовых проекта. К ним добавились:

Полный перечень проектов с признаками фиктивности – на сайте Комиссии в разделе Защита прав инвесторов.

Справка Finance.ua:

скам-проект – это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым изначально или стать таковым в процессе;

проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;