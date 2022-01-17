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Как ФЛП подать годовую декларацию в «Дія» (видео)

Как ФЛП подать годовую декларацию в «Дія» (видео)

ФЛП 1−3 группы смогут подать годовую декларацию в приложении «Дія». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, как это сделать.

«Отныне подать годовую декларацию — это несколько кликов в приложении Дія, без очередей и бумаг», — сказано в сообщении приложения «Дія» в Facebook.

Как подать декларацию ФЛП 1 и 2 групп:

  • в приложении Дія выберите Услуги — Налоги ФЛП — Декларации;
  • укажите сумму дохода за год и контактные данные;
  • Дія заполнит данные о ЕН и ЕСВ;
  • внимательно проверьте всю информацию, чтобы она была достоверной;
  • подпишите декларацию Дія.Підпис.

Как подать декларацию ФЛП 3 группы:

  • в приложении нажмите Услуги — Налоги ФЛП — Декларации;
  • укажите сумму дохода только за 4-й квартал. Дія сделает запрос в налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев;
  • сумма налога к уплате высчитывается автоматически, так же, как и данные о ЕСВ;
  • отредактируйте данные и суммы в декларации;
  • подпишите декларацию Дія.Підпис.

Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому внимательно проверьте и исправьте, если найдете ошибку. Внизу под кнопкой «Подписать и отправить» вы можете загрузить PDF-файл с предварительной версией, чтобы проверить заполненные поля.

Справка Finance.ua:

  • в приложении государственных услуг Дія появится новая функция для защиты украинцев от мошенников. Речь идет о push-уведомлениях о проверке кредитной истории при открытии нового кредита;
  • также на портале «Дія» можно сгенерировать сертификаты: на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении, для детей в возрасте от 12 лет.
По материалам Finance.UA
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