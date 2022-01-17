Как ФЛП подать годовую декларацию в «Дія» (видео)

ФЛП 1−3 группы смогут подать годовую декларацию в приложении «Дія». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, как это сделать.

«Отныне подать годовую декларацию — это несколько кликов в приложении Дія, без очередей и бумаг», — сказано в сообщении приложения «Дія» в Facebook.

Как подать декларацию ФЛП 1 и 2 групп:

в приложении Дія выберите Услуги — Налоги ФЛП — Декларации;

— Декларации; укажите сумму дохода за год и контактные данные;

Дія заполнит данные о ЕН и ЕСВ ;

; внимательно проверьте всю информацию, чтобы она была достоверной;

подпишите декларацию Дія.Підпис.

Как подать декларацию ФЛП 3 группы:

в приложении нажмите Услуги — Налоги ФЛП — Декларации;

— Декларации; укажите сумму дохода только за 4-й квартал. Дія сделает запрос в налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев;

сумма налога к уплате высчитывается автоматически, так же, как и данные о ЕСВ ;

; отредактируйте данные и суммы в декларации;

подпишите декларацию Дія.Підпис.

Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому внимательно проверьте и исправьте, если найдете ошибку. Внизу под кнопкой «Подписать и отправить» вы можете загрузить PDF-файл с предварительной версией, чтобы проверить заполненные поля.

Справка Finance.ua:

как стать индивидуальным предпринимателем в Украине, как открыть ФОП онлайн, что для этого нужно, и какие сервисы поддерживают услуги для предпринимательства в Украине;

в приложении государственных услуг Дія появится новая функция для защиты украинцев от мошенников. Речь идет о push-уведомлениях о проверке кредитной истории при открытии нового кредита;