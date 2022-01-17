Как ФЛП подать годовую декларацию в «Дія» (видео)

ФЛП 1−3 группы смогут подать годовую декларацию в приложении «Дія». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, как это сделать.
«Отныне подать годовую декларацию — это несколько кликов в приложении Дія, без очередей и бумаг», — сказано в сообщении приложения «Дія» в Facebook.
Как подать декларацию ФЛП 1 и 2 групп:
Как подать декларацию ФЛП 3 группы:
Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому внимательно проверьте и исправьте, если найдете ошибку. Внизу под кнопкой «Подписать и отправить» вы можете загрузить PDF-файл с предварительной версией, чтобы проверить заполненные поля.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
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