ЕС выделит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро.

Об этом она заявила во время брифинга 24 января.

По ее словам, «новый макрофинансовый пакет поможет Украине адресовать финансовые потребности, вызванные конфликтом», а также поддержать устойчивость страны.

Она выразила надежду, что Совет Европы и Европарламент одобрят выделение соответствующей помощи как можно скорее. После этого Украина получит первый транш в 600 млн евро.

В то же время председатель ЕК анонсировала новую макрофинансовую программу сотрудничества с Украиной с большим объемом финансирования. Ее целью будет поддержка процесса модернизации в Украине.

Кроме того, ЕС удваивает сумму выделенных Украине грантов на 120 млн евро в этом году.

Напомним, Еврокомиссия 25 октября перечислила Украине второй транш в 600 млн евро макрофинансовой помощи вследствие пандемии.

Украина и ЕС 23 июля 2020 года официально одобрили договоренность о макрофинансовой помощи — кредите на сумму 1,2 млрд евро.