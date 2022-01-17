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Пенсионеры с сегодняшнего дня могут купить лекарства за «ковидную» тысячу

Пенсионеры с сегодняшнего дня могут купить лекарства за «ковидную» тысячу

Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы «еПоддержка». С 24 января украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить на «ковидную» тысячу лекарства.

Об этом говорилось на заседании правительства 19 января, которое транслировалось в Youtube.

Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца дополнен новой сферой — лекарственные средства.

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При этом лица от 60 лет смогут приобрести на «ковидную» тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

Как будут проверять? В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. «Когда именно вы оформили карточку — не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет», — написал он.

Тысяча за вакцинацию: как получить

Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении «Дия».

Ранее перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядел следующим образом:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.
По материалам РБК-Украина
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