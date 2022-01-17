Гетманцев исключил возможность отмены Радой кассовых аппаратов для ФЛП

В Верховной Раде не планируют отменять применение регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц-предпринимателей.

Об этом стало известно из трансляции брифинга в украинском парламенте.

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«Мы имеем более 300 тысяч РРО, установленных ФЛП на едином налоге. Мы имеем рост более чем в 5 раз выдачи фискальных чеков. Я думаю, что эта реформа состоялась, а любые манипуляции по переносу, отмене — от лукавого», — заявил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

С 1 января 2022 года украинские ФЛП и плательщики единого налога 2−4 групп начали работать с кассовыми аппаратами. Но несмотря на это, с кассовыми аппаратами работать все равно не хотят, и детенизация бизнеса пока находится под вопросом.

За невыполнение закона будут штрафовать. И сумма штрафа напрямую зависит от количества сделок, которые провели в «обход» РРО или ПРРО. Нарушители будут платить штрафы от 100% до 150% от суммы сделки.

В последнее время некоторые предприниматели принимают только наличные. В Госпотребслужбе отмечают, что продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты.