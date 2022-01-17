В каких отраслях украинцы чаще всего открывают ФЛП (инфографика)

За 2021 год количество ФЛП выросло на 83 257 или на 4% – сейчас их почти 2 млн. Это лучший результат за последние 5 лет. Для сравнения, в 2020 году рост составил 22 455 ФЛП или 1,2%.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

IT-ФЛПы – самая активная часть частных предпринимателей в 2021 году, их доля общего прироста среди всех компаний составила более половины (53%). IT-сфера выросла за год на 44,5 тыс. ФЛПов-программистов (+26%), чем не может похвастаться ни один другой вид деятельности.

На втором месте по приросту — бизнесы, предоставляющие информационные услуги (+9 тыс. или 24%). На третьем месте — предприниматели кафе и ресторанов (+6 тыс. или +10%), выросшие несмотря на локдауны и карантинные ограничения.

Количество предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, выросла на 7 тыс. единиц, что, впрочем, составляет всего 1% их общего количества. Прирост ФЛП показывает, что новых бизнесов открывалось больше, чем было закрыто “старых”, зарегистрированных ранее.

Каких ФЛП стало меньше? Некоторые виды бизнеса, наоборот, — не росли, а сокращали свою деятельность. В частности, среди крупнейших групп, где количество предпринимателей превышает 10 тыс., значительно сократилось количество ФЛП, которые занимаются почтовой и курьерской деятельностью (-8,5%). Их проседание – весьма неожиданно, ведь эти сферы считаются перспективными.

Отрицательную динамику показали также такие группы предпринимателей, как авиационный транспорт (-8%), деятельность в области радиовещания и телевизионного вещания (-8%), складская деятельность (-5%) и оптовая торговля (-2%). Все эти группы ФЛП демонстрируют падение показателей уже второй год подряд.

Справка Finance.ua:

все больше украинцев регистрируются физическими лицами-предпринимателями. По ссылке мы рассказывали, как стать индивидуальным предпринимателем в Украине, как открыть ФЛП онлайн, что для этого нужно и какие сервисы поддерживают услуги для предпринимательства в Украине;

в Украине ФЛП ам третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юрлицами. Это позволит сократить схему уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не как работника в штат (нужно платить 22% ЕСВ , 19,5% – военный сбор и НДФЛ ), а как ФЛП (нужно платить 5% с зарплаты);