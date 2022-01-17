Как будет работать транспорт в Киеве в случае нового локдауна

В Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает ухудшаться. В случае, если введут новый локдаун, метро в столице закрывать не будут. Однако город может ввести спецпропуска на транспорт.

Такое заявление сделал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире «Украина 24».

«Я абсолютно убежден, что мы не будем закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун, мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово (по спецпропускам. – Ред.)», — заявил он.

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Поворозник надеется, что введение ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в Киеве. По словам чиновника, сейчас в столице прививки получили более 70% киевлян.