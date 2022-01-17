В Киеве усилят контроль за соблюдением правил карантина в транспорте

В общественном транспорте столицы усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Finance.ua узнал подробности.
«Сейчас в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом. Общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им», – призвал Николай Поворозник.
Пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии «ковидных документов»:
Он добавил, что для контроля за соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.
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