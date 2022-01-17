В Киеве усилят контроль за соблюдением правил карантина в транспорте

В общественном транспорте столицы усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Finance.ua узнал подробности.

«Сейчас в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом. Общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им», – призвал Николай Поворозник.

Пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии «ковидных документов»:

отрицательного ПЦР -теста на COVID -19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;

или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины от COVID -19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или «желтого», или «зеленого» COVID -сертификата;

документа о выздоровлении лица от указанной болезни.

Он добавил, что для контроля за соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.