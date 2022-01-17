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В Киеве усилят контроль за соблюдением правил карантина в транспорте

В Киеве усилят контроль за соблюдением правил карантина в транспорте

В общественном транспорте столицы усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Finance.ua узнал подробности.

«Сейчас в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом. Общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им», – призвал Николай Поворозник.

Пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии «ковидных документов»:

  • отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа;
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;
  • или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или «желтого», или «зеленого» COVID-сертификата;
  • документа о выздоровлении лица от указанной болезни.

Он добавил, что для контроля за соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.

По материалам Finance.UA
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