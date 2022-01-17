Цена золота обновила двухмесячный максимум: банкиры озвучили прогнозы

Стоимость «желтого металла» взлетела до наивысшего с 22 ноября уровня: золото дорожает на фоне распродаж на рынке акций, продолжающихся второй день подряд, сообщает Banker со ссылкой на данные торгов.

Утром в четверг золото подорожало до $1844,4 за унцию (+0,2%), обновив максимум с 22 ноября 2021-го. Днем 20 января котировки «желтого металла» скорректировались до $1837,35, отступив на 0,32%. Серебро по состоянию на 12:50 торгуется на уровне $24,242: унция металла подорожала с начала сессии на 0,05%.

Вчерашнее подорожание актива, по мнению экспертов ANZ, было связано со снижением доходности 10-летних облигаций США. Сегодняшняя же дневная коррекция наступила на фоне повышения доходности.

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В ThinkMarkets отмечают, что золото наконец-то отреагировало на высокий уровень инфляции: спрос на металл сегодня растет за счет стремления инвесторов обезопасить свои вложения в условиях роста цен, а также на фоне текущих распродаж на рынке акций.

Стратеги Credit Suisse, в свою очередь, допускают снижение золотых котировок в 2022 году на фоне ожидаемого роста стоимости доллара и повышения доходности гособлигаций США.

По мнению аналитиков швейцарского банка, для фиксации более устойчивого восходящего тренда и стремления к максимуму в $2075 стоимость золота должна подняться выше $1917.

В UBS Wealth Management также не высказывают чрезмерного оптимизма в отношении золота: по мнению экспертов инвестбанка, в текущем году росту металла до новых максимумов с высокой долей вероятности помешает сильный доллар.