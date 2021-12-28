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Сколько будет стоить золото в первом полугодии 2022-го: три сценария от Societe Generale

Сколько будет стоить золото в первом полугодии 2022-го: три сценария от Societe Generale

Эксперты банка Societe Generale (Франция) обнародовали три возможных сценария для экономики и рынка золота на ближайшие полгода.

Так, согласно базовому сценарию, вероятность реализации которого оценивается аналитиками в 50%, в первой половине 2022-го стоимость «желтого металла» достигнет $ 1900 за унцию.

Как отмечают эксперты, в текущем году стоимость золота, несмотря на высокую инфляцию и низкие процентные ставки, выросла незначительно. Плюс в банке не ожидают скорого повышения ставок ФРС и отмечают, что объем средств в ETF-фондах лишь на 11,6% уступает недавнему рекорду. Покупки, согласно выводу аналитиков, в ближайшей перспективе останутся сдержанными.

Позитивный сценарий для экономики, озвученный Societe Generale, будет «медвежьим» для золота. Он предполагает стоимость «желтого металла» на уровне $ 1700 за унцию, а его исполнение оценивается в 25%.

Согласно негативному экономическому сценарию, представленному экспертами французского банка, золото в первом полугодии 2022-го будет торговаться по $ 2100. Данный прогноз предполагает падение экономической активности, а шансы на реализацию сценария оцениваются экспертами как 25%.

По материалам Maanimo.com
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