Сколько будет стоить золото в первом полугодии 2022-го: три сценария от Societe Generale

Эксперты банка Societe Generale (Франция) обнародовали три возможных сценария для экономики и рынка золота на ближайшие полгода.
Так, согласно базовому сценарию, вероятность реализации которого оценивается аналитиками в 50%, в первой половине 2022-го стоимость «желтого металла» достигнет $ 1900 за унцию.
Как отмечают эксперты, в текущем году стоимость золота, несмотря на высокую инфляцию и низкие процентные ставки, выросла незначительно. Плюс в банке не ожидают скорого повышения ставок ФРС и отмечают, что объем средств в ETF-фондах лишь на 11,6% уступает недавнему рекорду. Покупки, согласно выводу аналитиков, в ближайшей перспективе останутся сдержанными.
Позитивный сценарий для экономики, озвученный Societe Generale, будет «медвежьим» для золота. Он предполагает стоимость «желтого металла» на уровне $ 1700 за унцию, а его исполнение оценивается в 25%.
Согласно негативному экономическому сценарию, представленному экспертами французского банка, золото в первом полугодии 2022-го будет торговаться по $ 2100. Данный прогноз предполагает падение экономической активности, а шансы на реализацию сценария оцениваются экспертами как 25%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Аналитики прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhoneВчера, 00:10 - 9409 24
«Новая почта» меняет тарифы с 1 январяПозавчера, 17:50 - 6101 17
"Ресурсный" закон 5600 вступил в силуВчера, 11:15 - 2161 5
В Украине подорожали биометрические паспортаВчера, 11:30 - 958 2
В Малайзии достраивают второй по высоте небоскреб в миреВчера, 22:10 - 582 1
Почему «вредный» стаж не всегда влияет на размер пенсии: в ПФУ сделали важное разъяснениеВчера, 10:43 - 6425
"Ресурсный" закон 5600 вступил в силуВчера, 11:15 - 2161 5
Судьба долгостроев: чего ждать инвесторамВчера, 08:34 - 1651
Уплата ЕСВ для ФЛП за четвертый квартал и за год: сроки, суммы и изменения в декларацииВчера, 20:38 - 1403
Как менялся уровень теневой экономики в УкраинеВчера, 11:50 - 982 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 348 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1191 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2104 9
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2209
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2805 4