Количество украинцев, желающих найти работу в Польше, возросло почти на 40%

Упрощение процедуры легализации и трудоустройства повысило заинтересованность украинцев работой в Польше. В январе спрос на вакансии в этой стране вырос на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Новое время.
В аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal напомнили, что с 29 января разрешение на работу в Польше (oświadczenie) будут выдавать сроком до двух лет.
«Увеличение срока выдачи разрешений на работу может привести к увеличению потока рабочей силы в страну из Украины в 2022 году», — отметили в Gremi Personal.
Также, по мнению экспертов, все большее количество украинцев будет оставаться работать в Польше на длительный период пребывания.
Читайте также: Польша решила упростить условия для украинских заробитчан: что и как изменится
«Это ключевой документ, который дает возможность гражданину Украины начать работать в Польше. До этого времени такие краткосрочные разрешения давало право на трудоустройство 6 месяцев в году, а следующее разрешение можно было получить через полгода или нужно было оформлять годовое разрешение на работу (zezwolenie), ожидание которого занимало до 5 месяцев. Сейчас этот коридор отменили. Это важное нововведение для украинцев, желающих приехать в Польшу на работу дольше, чем на 3 месяца», — говорится в сообщении.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 20% украинцев хоть раз покупали криптовалюту (исследование)Вчера, 20:07 - 494 14
В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»Вчера, 09:01 - 2826 11
Бизнес намерен повысить цены на продуктыВчера, 15:34 - 1706 9
Стало известно, сколько заработал министр цифровой трансформации Федоров8 ч. назад - 694 6
В НБУ сообщили о повышении тарифов на коммунальные услугиОколо часа назад - 640 5
В США создали новейший двигатель внутреннего сгоранияВчера, 22:24 - 6991 1
В Украине изменили правила регистрации авто: кого коснутся нововведенияВчера, 16:02 - 2638
Родственникам некоторых украинцев звонят из банков: что делать (советы эксперта)Вчера, 20:20 - 2094
Бизнес намерен повысить цены на продуктыВчера, 15:34 - 1706 9
Межбанк: как рынок отреагировал на решения НацбанкаВчера, 18:05 - 1688
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараПозавчера, 10:19 - 297
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 361
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 538 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1777 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1017 1