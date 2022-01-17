Количество украинцев, желающих найти работу в Польше, возросло почти на 40%

Упрощение процедуры легализации и трудоустройства повысило заинтересованность украинцев работой в Польше. В январе спрос на вакансии в этой стране вырос на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Новое время.

В аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal напомнили, что с 29 января разрешение на работу в Польше (oświadczenie) будут выдавать сроком до двух лет.

«Увеличение срока выдачи разрешений на работу может привести к увеличению потока рабочей силы в страну из Украины в 2022 году», — отметили в Gremi Personal.

Также, по мнению экспертов, все большее количество украинцев будет оставаться работать в Польше на длительный период пребывания.

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«Это ключевой документ, который дает возможность гражданину Украины начать работать в Польше. До этого времени такие краткосрочные разрешения давало право на трудоустройство 6 месяцев в году, а следующее разрешение можно было получить через полгода или нужно было оформлять годовое разрешение на работу (zezwolenie), ожидание которого занимало до 5 месяцев. Сейчас этот коридор отменили. Это важное нововведение для украинцев, желающих приехать в Польшу на работу дольше, чем на 3 месяца», — говорится в сообщении.

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