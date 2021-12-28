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Польша решила упростить условия для украинских заробитчан: что и как изменится

Польша решила упростить условия для украинских заробитчан: что и как изменится

В Польше в скором времени должны упростить правила приема на работу украинских заробитчан. В частности, проще станет получить разрешительные документы на работу в стране — теперь их будут выдавать сроком на два года.

Об этом рассказала Каролина Шлешинская, вице-президент компании Gremi Personal, которая занимается международным трудоустройством, передает «Сегодня». Сегодня же такой документ выдают всего на шесть месяцев в году.

При этом следующее разрешение можно получить через полгода, а годовое разрешение на работу нужно ждать до пяти месяцев.

Новые правила вступят в силу после того, как изменения в закон об иностранцах подпишет президент Польши Анджей Дуда, их уже принял Сейм.

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Шлешинская подчеркнула, что такое изменения дадут больше возможностей для стабильной и более высокооплачиваемой работы в Польше при хорошем владении польским языком. Помимо этого, это будет означать меньше бюрократии при оформлении документов и как следствие — меньше стресса.

Кроме того, в стране планируют упростить предоставление вида на жительства. В Польше это называется карта побыту. После того, как изменения в закон вступят в силу гражданам нашего государства не нужно будет предоставлять договор аренды на жилье. Как отметила эксперт, в первую очередь это упростит жизнь тем, кто живет, например, в хостеле.

По материалам Обозреватель
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