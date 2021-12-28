Польша решила упростить условия для украинских заробитчан: что и как изменится

В Польше в скором времени должны упростить правила приема на работу украинских заробитчан. В частности, проще станет получить разрешительные документы на работу в стране — теперь их будут выдавать сроком на два года.
Об этом рассказала Каролина Шлешинская, вице-президент компании Gremi Personal, которая занимается международным трудоустройством, передает «Сегодня». Сегодня же такой документ выдают всего на шесть месяцев в году.
При этом следующее разрешение можно получить через полгода, а годовое разрешение на работу нужно ждать до пяти месяцев.
Новые правила вступят в силу после того, как изменения в закон об иностранцах подпишет президент Польши Анджей Дуда, их уже принял Сейм.
Читайте также: Количество вакансий в Польше выросло почти на 70% за год: кого больше всего ищут
Шлешинская подчеркнула, что такое изменения дадут больше возможностей для стабильной и более высокооплачиваемой работы в Польше при хорошем владении польским языком. Помимо этого, это будет означать меньше бюрократии при оформлении документов и как следствие — меньше стресса.
Кроме того, в стране планируют упростить предоставление вида на жительства. В Польше это называется карта побыту. После того, как изменения в закон вступят в силу гражданам нашего государства не нужно будет предоставлять договор аренды на жилье. Как отметила эксперт, в первую очередь это упростит жизнь тем, кто живет, например, в хостеле.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мобильные номера украинцев будут восстанавливать только по паспортамВчера, 11:45 - 2175 7
Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 год10 ч. назад - 1967 4
Пенсия рассчитана ПФУ неправильно: можно ли исправить размер выплат, начисленных до 2011 годаВчера, 11:10 - 40607 4
Стало известно, на каких автомобилях в Украине чаще всего нарушали ПДД в 2021 годуВчера, 18:21 - 1730 3
Бюджетные авиаперелеты вырастут в ценеВчера, 13:14 - 642 2
Японцы запатентовали инновационную технологию для светодиодных фарВчера, 22:23 - 3456
Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 год10 ч. назад - 1967 4
Стало известно, на каких автомобилях в Украине чаще всего нарушали ПДД в 2021 годуВчера, 18:21 - 1730 3
Пособие по безработице 2022: сколько будут платить украинцам без занятости6 ч. назад - 1367
«Борисполь» назвал 10 самых популярных стран среди украинцев8 ч. назад - 1189
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 493 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1400 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2260 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2304
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2943 4