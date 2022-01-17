Минимальные нормы жилплощади в Украине: сколько метров нужно на семью

Для комфортной и беспроблемной жизни одному украинцу необходимо не менее 13,56 кв. м общей площади, в том числе жилой – 9 кв. м. Это минимальные характеристики жилья, пригодного для проживания одного человека.

Такие нормы прописаны в Жилищном кодексе Украины, пишет Сегодня.

В законе прописаны также нормы, касающиеся детей. Например, двое детей разного пола должны иметь отдельные комнаты, площадь каждой – примерно 15 кв. м. Для детей одного пола возможно размещение в общей комнате, однако ее размер должен быть не менее 20 кв. м.

Больше информации об обязательной площади жилья нет, поэтому следующие советы связаны скорее с психологическим комфортом.

Площадь для одного человека и пары. Для одного человека площадь жилья должна быть 13,56 кв. м. На рынке недвижимости предложений с такими квартирами не слишком много, ведь большой популярностью они не пользуются.

В этом случае следует рассматривать вариант смарт-жилья. Его размеры могут колебаться от 20 до 30 кв. м, есть и меньше: от 16 до 20 кв. м; ну и, конечно, существуют микроквартиры. Одна из таких, кстати, имеет площадь 6 кв. м и, на удивление, вместила в себе все необходимое для комфортной жизни.

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Если же вы проживаете парой, можно рассмотреть вариант однокомнатной квартира размером до 35 кв. м. Для каждого будет личное пространство.

Оптимальные размеры жилья для семьи. К примеру, ваша семья состоит из отца, матери, мальчика и девочки. Соответственно, вам нужны:

спальня для родителей (примерно 16-20 кв. м), чтобы была возможность вместить кровать на двоих, шкаф, комод, телевизор и т. д;

комната для мальчика (примерно 15 кв. м). Напомним, по закону дети разного пола должны иметь отдельные комнаты;

комната для девочки (тоже 15 кв. м);

ванная комната (7-8 кв. м);

кухня (10-12 кв. м) или кухня-гостиная (примерно 25 кв. м);

коридор, который может быть соединен с прихожей (10-12 кв. м);

кладовка (до 5 кв. м). Небольшая комнатка, отведенная под кладовку, не является обязательным элементом, но тоже очень нужна.

В сумме семье из четырех человек требуется квартира площадью минимум 78 кв. м с тремя комнатами. Если дети одного пола, жить они могут в общей комнате размером 20 кв. м. От этих приблизительных расчетов вы можете отталкиваться, покупая жилье для себя одного или всей семьи.