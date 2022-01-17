0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 214 0

Минимальные нормы жилплощади в Украине: сколько метров нужно на семью

Минимальные нормы жилплощади в Украине: сколько метров нужно на семью

Для комфортной и беспроблемной жизни одному украинцу необходимо не менее 13,56 кв. м общей площади, в том числе жилой – 9 кв. м. Это минимальные характеристики жилья, пригодного для проживания одного человека.

Такие нормы прописаны в Жилищном кодексе Украины, пишет Сегодня.

В законе прописаны также нормы, касающиеся детей. Например, двое детей разного пола должны иметь отдельные комнаты, площадь каждой – примерно 15 кв. м. Для детей одного пола возможно размещение в общей комнате, однако ее размер должен быть не менее 20 кв. м.

Больше информации об обязательной площади жилья нет, поэтому следующие советы связаны скорее с психологическим комфортом.

Площадь для одного человека и пары. Для одного человека площадь жилья должна быть 13,56 кв. м. На рынке недвижимости предложений с такими квартирами не слишком много, ведь большой популярностью они не пользуются.

В этом случае следует рассматривать вариант смарт-жилья. Его размеры могут колебаться от 20 до 30 кв. м, есть и меньше: от 16 до 20 кв. м; ну и, конечно, существуют микроквартиры. Одна из таких, кстати, имеет площадь 6 кв. м и, на удивление, вместила в себе все необходимое для комфортной жизни.

Читайте также: Когда стоит ожидать удешевления квадратных метров в Украине

Если же вы проживаете парой, можно рассмотреть вариант однокомнатной квартира размером до 35 кв. м. Для каждого будет личное пространство.

Оптимальные размеры жилья для семьи. К примеру, ваша семья состоит из отца, матери, мальчика и девочки. Соответственно, вам нужны:

  • спальня для родителей (примерно 16-20 кв. м), чтобы была возможность вместить кровать на двоих, шкаф, комод, телевизор и т. д;
  • комната для мальчика (примерно 15 кв. м). Напомним, по закону дети разного пола должны иметь отдельные комнаты;
  • комната для девочки (тоже 15 кв. м);
  • ванная комната (7-8 кв. м);
  • кухня (10-12 кв. м) или кухня-гостиная (примерно 25 кв. м);
  • коридор, который может быть соединен с прихожей (10-12 кв. м);
  • кладовка (до 5 кв. м). Небольшая комнатка, отведенная под кладовку, не является обязательным элементом, но тоже очень нужна.

В сумме семье из четырех человек требуется квартира площадью минимум 78 кв. м с тремя комнатами. Если дети одного пола, жить они могут в общей комнате размером 20 кв. м. От этих приблизительных расчетов вы можете отталкиваться, покупая жилье для себя одного или всей семьи.

Могут ли у вас забрать жилье за долги?

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.