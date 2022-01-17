Минимальные нормы жилплощади в Украине: сколько метров нужно на семью

Для комфортной и беспроблемной жизни одному украинцу необходимо не менее 13,56 кв. м общей площади, в том числе жилой – 9 кв. м. Это минимальные характеристики жилья, пригодного для проживания одного человека.
Такие нормы прописаны в Жилищном кодексе Украины, пишет Сегодня.
В законе прописаны также нормы, касающиеся детей. Например, двое детей разного пола должны иметь отдельные комнаты, площадь каждой – примерно 15 кв. м. Для детей одного пола возможно размещение в общей комнате, однако ее размер должен быть не менее 20 кв. м.
Больше информации об обязательной площади жилья нет, поэтому следующие советы связаны скорее с психологическим комфортом.
Площадь для одного человека и пары. Для одного человека площадь жилья должна быть 13,56 кв. м. На рынке недвижимости предложений с такими квартирами не слишком много, ведь большой популярностью они не пользуются.
В этом случае следует рассматривать вариант смарт-жилья. Его размеры могут колебаться от 20 до 30 кв. м, есть и меньше: от 16 до 20 кв. м; ну и, конечно, существуют микроквартиры. Одна из таких, кстати, имеет площадь 6 кв. м и, на удивление, вместила в себе все необходимое для комфортной жизни.
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Если же вы проживаете парой, можно рассмотреть вариант однокомнатной квартира размером до 35 кв. м. Для каждого будет личное пространство.
Оптимальные размеры жилья для семьи. К примеру, ваша семья состоит из отца, матери, мальчика и девочки. Соответственно, вам нужны:
В сумме семье из четырех человек требуется квартира площадью минимум 78 кв. м с тремя комнатами. Если дети одного пола, жить они могут в общей комнате размером 20 кв. м. От этих приблизительных расчетов вы можете отталкиваться, покупая жилье для себя одного или всей семьи.
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