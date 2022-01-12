Когда стоит ожидать удешевления квадратных метров в Украине

Застройщики уверены в дальнейшем подорожании недвижимости в течение 2022 года. Однако эксперты ожидают, что завышенная стоимость квадратных метров, которая превысила покупательную способность, может привести к снижению цен.

Первичный рынок недвижимости будет стабильнее, чем в прошлом году. Жилье хоть и будет дорожать, но плавно. Такими прогнозами поделились эксперты сервиса по подбору квартир.

Прогнозы на 2022 год. По словам экспертов, рост цен будет зависеть от курса нацвалюты и себестоимости строительства. При этом некоторые считают, что первое полугодие будет спокойным для рынка.

Так, по словам главы Ассоциации риелторов Юрия Питы, ближе к концу 2022 года стоит ожидать пусть и небольшого, но снижения стоимости «квадрата». В то же время в «Киевгорстрое» прогнозируют подорожание жилья в связи с ростом цен на стройматериалы и рабочую силу.

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Нынешние цены на новые квартиры уже сильно превысили покупательную способность. Поэтому в 2022 году очередей в отделах продаж не будет. Даже те, кто имеют в своем распоряжении финансы, не спешат заключать сделки, надеясь на снижение прайса.

Кто будет покупать жилье? В 2022 году главными покупателями станут специалисты IT-сферы (35%). Еще примерно 30% жилья в этом году придется на менеджеров среднего звена и топ-менеджеров. Примерно пятую часть покупателей составят представители творческих профессий.

В этом году, как и в 2021-м, спрос сосредоточится на квартирах улучшенной планировки, так называемом смартжилье, а также таунхаусах. Покупателя интересует не только комфорт на своей жилплощади, но и обустройство территории ЖК — инновации и инфраструктура.

Справка Finance.ua:

в соответствии с аналитикой портала ЛУН , за декабрь 2021 года цены от застройщиков на рынке жилья под Киевом в среднем выросли на 300 грн до 21 200 грн за «квадрат». При этом в столице средний ценник в новостройке составляет 35 тыс. грн за квадратный метр;

журналисты проанализировали, сколько украинцам нужно работать, чтобы скопить на собственное жилье. Выяснилось, что дольше всех собирать придется жителям Львова, а меньше всех — Краматорска;