0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 203 0

Украинские евробонды возобновляются после резкого падения

Украинские евробонды возобновляются после резкого падения

В среду, 19 января, котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост после нескольких дней значительного падения.

Читайте также: Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?

Об этом известно из данных Bloomberg Terminal, сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Так, 19 января выросли котировки по всем выпускам украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов. Лучшие показатели наблюдаются у “длинных” бумаг. В частности, выпуски со сроком погашения в 2029, 2030, 2032 и 2033 годах превысили отметки 13 января.

Доходность по кратчайшим бумагам с погашением в сентябре вернулась к уровню доходности в 18,33% (продажа) с 26,55% в понедельник, 17 января. Сейчас они торгуются на уровне 94,6% своей номинальной стоимости.

Возросли также котировки ВВП-варрантов – если в понедельник они торговались за 74,53% номинала, то в среду выросли до 76,64%.

Доходность и цена еврооблигаций – взаимообращены. Чем меньше цена, по которой новый инвестор выкупит обязательства, тем больше разница будет между ней и конечной выплатой на момент погашения.

Однако такие показатели остаются значительно ниже наблюдавшихся на рынке в четверг, 13 января. Именно в этот день рынок украинских евробондов упал после переговоров США и НАТО с Россией. К примеру, варранты торговались за 80,39% номинальной стоимости.

Высокая доходность украинских евробондов на рынке означает, что Министерству финансов будет дороже привлекать внешние заимствования.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, на международных финансовых рынках произошел «обвал» курсов украинских евробондов. Бумаги с погашением в 2033 году упали до 79,25% от номинала. Это исторический минимум с момента размещения данных бондов.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.