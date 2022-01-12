Украинские евробонды возобновляются после резкого падения

В среду, 19 января, котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост после нескольких дней значительного падения.
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Об этом известно из данных Bloomberg Terminal, сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.
Так, 19 января выросли котировки по всем выпускам украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов. Лучшие показатели наблюдаются у “длинных” бумаг. В частности, выпуски со сроком погашения в 2029, 2030, 2032 и 2033 годах превысили отметки 13 января.
Доходность по кратчайшим бумагам с погашением в сентябре вернулась к уровню доходности в 18,33% (продажа) с 26,55% в понедельник, 17 января. Сейчас они торгуются на уровне 94,6% своей номинальной стоимости.
Возросли также котировки ВВП-варрантов – если в понедельник они торговались за 74,53% номинала, то в среду выросли до 76,64%.
Доходность и цена еврооблигаций – взаимообращены. Чем меньше цена, по которой новый инвестор выкупит обязательства, тем больше разница будет между ней и конечной выплатой на момент погашения.
Однако такие показатели остаются значительно ниже наблюдавшихся на рынке в четверг, 13 января. Именно в этот день рынок украинских евробондов упал после переговоров США и НАТО с Россией. К примеру, варранты торговались за 80,39% номинальной стоимости.
Высокая доходность украинских евробондов на рынке означает, что Министерству финансов будет дороже привлекать внешние заимствования.
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