Украинские евробонды возобновляются после резкого падения

В среду, 19 января, котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост после нескольких дней значительного падения.

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Об этом известно из данных Bloomberg Terminal, сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Так, 19 января выросли котировки по всем выпускам украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов. Лучшие показатели наблюдаются у “длинных” бумаг. В частности, выпуски со сроком погашения в 2029, 2030, 2032 и 2033 годах превысили отметки 13 января.

Доходность по кратчайшим бумагам с погашением в сентябре вернулась к уровню доходности в 18,33% (продажа) с 26,55% в понедельник, 17 января. Сейчас они торгуются на уровне 94,6% своей номинальной стоимости.

Возросли также котировки ВВП-варрантов – если в понедельник они торговались за 74,53% номинала, то в среду выросли до 76,64%.

Доходность и цена еврооблигаций – взаимообращены. Чем меньше цена, по которой новый инвестор выкупит обязательства, тем больше разница будет между ней и конечной выплатой на момент погашения.

Однако такие показатели остаются значительно ниже наблюдавшихся на рынке в четверг, 13 января. Именно в этот день рынок украинских евробондов упал после переговоров США и НАТО с Россией. К примеру, варранты торговались за 80,39% номинальной стоимости.

Высокая доходность украинских евробондов на рынке означает, что Министерству финансов будет дороже привлекать внешние заимствования.

Справка Finance.ua: