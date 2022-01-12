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Sony за день потеряла $20 млрд капитализации

Sony за день потеряла $20 млрд капитализации

Капитализация Sony по итогам торгов 19 января снизилась на $20 млрд после падения стоимости акций компании на 12,79% после того, как Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard. Это крупнейшее однодневное снижение стоимости с марта 2020-го, отмечает Bloomberg.

Инвесторы Sony сомневаются, что компания сможет удержать лидерство на рынке с учетом четко вырисовавшейся тенденции к консолидации активов, постепенно охватывающей все больше сфер развлекательной индустрии. Ситуация на фондовом рынке и сегодняшнее резкое падение всего лишь отражает текущие настроения инвесторов.

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К слову, акции Activision Blizzard за час после объявления о продаже Microsoft (до того, как биржа Nasdaq приостановила торги) подорожали на 35% и достигли максимальной отметки ($88 за штуку) с лета 2021 года — до скандала о дискриминации и домогательствах.

Анонсируя сделку, Microsoft подтвердила намерение после ее закрытия (планируется, что это произойдет до июня 2023 года) добавить в библиотеку сервиса Game Pass (он как раз преодолел рубеж в 25 млн платных подписчиков) «как можно больше» игр из каталога Activision Blizzard.

В то же время источники Bloomberg утверждают, что в случае успешного поглощения Microsoft сделает часть франшиз эксклюзивами экосистемы Xbox.

По материалам ITC.ua
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