Microsoft покупает разработчика игр Activision Blizzard за $67,8 млрд

Корпорация Microsoft объявила о приобретении крупного разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов — из расчета 95 долларов за акцию. Это станет крупнейшей покупкой Microsoft за всю историю и самой крупной сделкой в индустрии видеоигр. На фоне этой новости акции Activision Blizzard подорожали до 65,39 долларов за штуку.

Activision Blizzard — крупнейший издатель игрового и интерактивного развлекательного контента. В число игр компании входят всемирно известные Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone. По словам Microsoft, сделка ускорит рост ее игрового бизнеса на мобильных устройствах, ПК, консолях и в облаке. А также это станет фундаментом для построения метавселенной.

Microsoft планирует добавить игры Activision Blizzard в Xbox Game Pass после того, как сделка будет закрыта. «После закрытия мы предложим как можно больше игр Activision Blizzard в рамках Xbox Game Pass и PC Game Pass», — сказал глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer). Нынешний глава Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick ) продолжит работу в качестве генерального директора. Напомним, примерно год тому назад Microsoft приобрела Bethesda за 7,5 миллиарда долларов.