Что нужно знать, оформляя заем с онлайн-договором

Finance.ua узнал в НБУ юридические аспекты оформления займа через сайт или мобильное приложение финансового учреждения.
Кредитный договор, заключенный онлайн, имеет такую же юридическую силу, что и бумажный. По словам представителей регулятора, это “простая истина, которая, к сожалению, все еще вызывает вопросы у потребителей”.
Что надо знать, оформляя заем с онлайн-договором?
Во-первых, по закону оформление кредита онлайн с использованием одноразового пароля приравнивается к подписанию договора в бумажной форме собственноручной подписью или электронного договора – квалифицированной электронной подписью.
Это регламентируется Законами Украины “Об электронных доверительных услугах” и “Об электронной коммерции”.
Во-вторых, учитывая первый пункт, кредиты, оформленные онлайн, нужно вовремя гасить и не допускать просрочки. Ведь финансовое учреждение имеет право привлечь коллекторскую компанию к урегулированию просроченной задолженности, если это предусмотрено условиями договора о потребительском кредите.
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Также финансовая компания может самостоятельно осуществлять урегулирование просроченной задолженности без привлечения коллекторских компаний.
Напомним, что законодательством установлен четкий перечень разрешенных способов взаимодействия коллекторов с потребителями.
В-третьих, обязательно внимательно читайте договор. Лучше потратить лишние полчаса на изучение условий кредитного продукта, чем получить сюрприз в виде дополнительных платежей или комиссий. Прочитайте и загрузите себе экземпляр.
Обратите внимание на ориентировочную реальную годовую процентную ставку, что позволит понять общие расходы по кредиту и оценить собственные финансовые возможности. Если оформляете кредит в размере, который больше размера минимальной заработной платы, то, кроме договора, вы должны получить также паспорт потребительского кредита.
В-четвертых, отстаивайте свои права. Если финансовое учреждение со своей стороны нарушает условия договора, то вы вправе жаловаться его руководству. Если же не нашли взаимопонимания на этом уровне – обращайтесь напрямую в Национальный банк.
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