Сайт МТСБУ подвергся атаке хакеров: не работают некоторые сервисы

Утром мы уже писали о том, что в ночь с 13 на 14 января состоялась масштабная кибератака на правительственные сайты. В частности, пострадали официальные веб-ресурсы Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Кабмина, сайт «Дія» и т.д. Пострадали порядка 70 сайтов.
Среди сайтов, которые подверглись атаке хакеров, и сайт Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
Что не работает? Как стало известно нашему порталу, по состоянию на вечер 14 января все еще не работают некоторые API сервисы и сервера МТСБУ. Нет возможности выписать электронные договора ОСАГО и договора Зеленой карты.
Как сообщил Finance.ua осведомленный источник, неполадки планируют устранить к понедельнику, 17 января.
Что делать? До восстановления работоспособности систем МТСБУ все желающие могут оставлять заявки в разделе Оформление ОСАГО, либо в разделе Оформление Зеленой карты прямо на Finance.ua. После восстановления работы сервисов МТСБУ менеджеры смогут выписать клиентам полисы.
Если же в понедельник сервисы не заработают, то клиентам будут отправлены бумажные версии документов.
Отметим, ранее в СБУ заявили, что в результате масштабной хакерской атаки на сайты украинских госструктур никаких утечек персональных данных не произошло.
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