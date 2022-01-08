Ночью хакеры атаковали сайты Кабмина, «Дія» и других министерств

В ночь с 13 на 14 января состоялась масштабная кибератака на правительственные сайты — в частности, пострадали официальные веб-ресурсы Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Кабмина, а также сайт «Дія». Факт атаки подтвердили в МОН на своей официальной странице в Facebook.

Во время атаки правительственные сайты не открывались. Среди них сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства по делам ветеранов, Министерства энергетики, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Кабинета Министров и сайт «Дія».

На некоторых сайтах хакеры опубликовали сообщение, написанное на трех языках: украинском, русском и польском.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в послании хакеров.

В настоящее время доподлинно неизвестно, кто именно стоит за этой атакой — ни Киберполиция, ни Национальный координационный центр кибербезопасности с CSIRT-NBU и CERT-UA пока никак не прокомментировали инцидент.

UPD: позже в CERT-UA подтвердили атаку и сообщили, что «большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время». Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается исследованием киберинцидента.