День финансов: сколько стоит кредит, размеры пенсий в Украине, способы застраховать карту от мошенников

Пятница, 14 января. Расскажем о том, как за год изменились ставки по кредитам, тарифы, размер пенсий.

Ставки по кредитам. По данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2021 года в национальной валюте составляли 32,0% годовых. По сравнению с аналогичным периодом в 2020 ставки снизились на 3,9%.

По данным того же НБУ , объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, сократился в декабре на 0,5% до 1 043,694 млрд гривен. В то же время в 2021 году объем кредитов экономике увеличился на 10% с 948,386 млрд гривен до 1 043,694 млрд гривен.

Кроме того, в Украине активно растут объемы микрокредитования. В кризисный 2020 год выручка ТОП-20 крупнейших МФО, которые выдают такие займы, выросла с 11,2 до почти 14 миллиардов гривен, а сам рынок за последние 4 года вырос в 4,5 раза. Как молодой компании добиться успеха в такой высококонкурентной среде, Finance.ua рассказывает в материале по ссылке:

Аренда квартир. Как свидетельствуют данные Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2021 год по Украине выросла на 10,0% с 3903 до 4294 гривен. На первом месте по стоимости аренды город Киев – 8 513 гривен. Самые дешевые квартиры в Ивано-Франковской области (2 619 гривен), Сумской области (2 364 гривны) и Луганской области (2 256 гривен).

Тарифы на проезд в городском транспорте. За январь-декабрь 2021 года тарифы на проезд в городском транспорте в Украине выросли на 32,8% – с 5,5 гривен до 7,3 гривен. Самая высокая стоимость проезда в Ивано-Франковской области, где билет подорожал на 66,7% с 6 гривен до 10 гривен. Самая низкая стоимость проезда в Волынской обл. (4 гривен). В Киеве стоимость осталась на уровне 8 гривен.

Размеры пенсий. Согласно информации Пенсионного фонда, средний размер пенсии за год вырос, но пенсионеров стало меньше. Самый высокий уровень пенсий в Киеве – 5 474 грн и в Донецкой области. Наименьшие пенсии до 2 тыс. грн получают 13,4% украинцев. От 2 тыс. грн до 3 тыс. грн получают 35,6 процентов пенсионеров. От 5 тыс. грн до 10 тыс. грн – от 15,4% человек. Самые высокие пенсии получают только 4,7% (более 10 тыс. грн).

В то же время есть надбавки к пенсиям, которые не будут увеличены даже после повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Тарифы на распределение газа. В Украине с 1 января действуют новые тарифы на распределение газа – в среднем они выросли на 3,9%, но для каждого отдельного облгаза размер тарифа определяется отдельно. Сумма в платежке за распределение газа зависит от объемов потребленного топлива. Плата за распределение газа не начисляется только тем домохозяйствам, которым официально были прекращены поставки (распределение) газа.

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Хакеры атаковали правительственные сайты. В ночь с 13 на 14 января состоялась масштабная кибератака на правительственные сайты. В частности, пострадали официальные веб-ресурсы Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Кабмина, а также сайт «Дія». Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается исследованием киберинцидента.

Украинцам могут заблокировать банковские карты. В соответствии с нормами закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…” украинские банки имеют право заблокировать карту клиента и обратиться к нему за разъяснениями. Это может произойти в случае нетипичных операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента. В то же время банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.

Добавим, что с появлением и развитием информационных технологий каждый день появляются все новые изощренные схемы обмана. Самая интересная целевая аудитория для мошенников – банковские клиенты. В новом материале Finance.ua рассказывает, что делать, если украли деньги с карты и стоит ли страховать карту от мошенников: