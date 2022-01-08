Как подорожала аренда квартир за год: цены в регионах Украины — Госстат

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком недвижимости в Украине, узнал от Госстата, как изменились цены на аренду квартир в разных регионах Украины за год.
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2021 год по Украине выросла на 10,0% с 3903 до 4294 гривен.
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Самые дешевые квартиры в Ивано-Франковской области (2 619 гривен), Сумской области (2 364 гривны) и Луганской области (2 256 гривен).
Напомним, по прогнозам экспертов, период роста стоимости аренды в этом году возможен не ранее конца марта-начала апреля 2022 года, и будет связан с существенным ростом спроса. В зависимости от активности потенциальных арендаторов, стоимость аренды в течение апреля-июня может возрасти до 10%.
Начиная со II квартала 2022 году, как и в последние 3 года, более 60-65% спроса на аренду киевского жилья будет сконцентрировано в сегменте квартир площадью 35-50 кв. м преимущественно в советских домах, расположенных в местах с хорошим транспортным сообщением.
Ранее издание The Page рассказало о наиболее распространенных схемах мошенничества с арендой квартир, к которым относятся: предоплата перед просмотром, очень дешевая цена аренды или фейковый адрес. Данные о собственнике можно проверить на сайте проверки документов Государственного реестра. А паспорт можно проверить в базе проверки недействительных документов.
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