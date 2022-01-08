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Украинцам могут заблокировать банковские карты: причины

Украинцам могут заблокировать банковские карты: причины

Украинские банки имеют право заблокировать карту клиента и обратиться к нему за разъяснениями. Это может произойти в случае нетипичных операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента.

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Максимальная сумма анонимных переводов. В соответствии с нормами закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…”, банки должны идентифицировать плательщиков. До 5 тысяч гривен можно пополнить наличными счет или карту без идентификации личности.

Если за один день на счет поступит несколько платежей по 5 тысяч гривен, банк может временно заблокировать счет и обратиться за разъяснениями.

В сентябре 2021 года максимальная сумма переводов без идентификации была увеличена на 1 гривну. Закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.

Кроме того, в 2021 году в Верховной раде была попытка поднять максимальную сумму анонимных переводов до 25 тысяч гривен, однако решение было отложено.

В то же время банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.

Переводы без финмониторинга.

Нормы закона не распространяются на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
  • переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком при помощи платежной карты или иного электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
  • снятие средств с собственного счета.

Справка Finance.ua:

  • 28 апреля вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
  • Установлены обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам Национального банка, не будет иметь существенного влияния на проведение подавляющего большинства операций по переводу средств. Законом предусмотрены следующие два основных требования: провести идентификацию и верификацию плательщика; сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.

Что такое финансовый мониторинг

По материалам РБК-Украина
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