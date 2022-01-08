Украинцам могут заблокировать банковские карты: причины

Украинские банки имеют право заблокировать карту клиента и обратиться к нему за разъяснениями. Это может произойти в случае нетипичных операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента.
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Максимальная сумма анонимных переводов. В соответствии с нормами закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…”, банки должны идентифицировать плательщиков. До 5 тысяч гривен можно пополнить наличными счет или карту без идентификации личности.
Если за один день на счет поступит несколько платежей по 5 тысяч гривен, банк может временно заблокировать счет и обратиться за разъяснениями.
В сентябре 2021 года максимальная сумма переводов без идентификации была увеличена на 1 гривну. Закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.
Кроме того, в 2021 году в Верховной раде была попытка поднять максимальную сумму анонимных переводов до 25 тысяч гривен, однако решение было отложено.
В то же время банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.
Переводы без финмониторинга.
Нормы закона не распространяются на:
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