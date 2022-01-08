Банки за 2021 год снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2021 года в национальной валюте составляли 32,0% годовых. По сравнению с аналогичным периодом в 2020 ставки снизились на 3,9 п. п.
Об этом говорят оперативные данные Нацбанка Украины.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,9 п. п. до 5,3% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий за 2021 год снизились с 10,3% до 10,0% годовых, по валютным – упали с 5,0% до 3,3% годовых.
Кредитный портфель банков за 2021 год вырос на 10,0% до 1 044 млрд гривен, в т. ч. населения вырос на 21,2% до 242 млрд гривен, предприятий вырос на 5,1% до 775 млрд гривен.
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