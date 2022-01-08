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Банки за 2021 год снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Банки за 2021 год снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2021 года в национальной валюте составляли 32,0% годовых. По сравнению с аналогичным периодом в 2020 ставки снизились на 3,9 п. п.

Об этом говорят оперативные данные Нацбанка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,9 п. п. до 5,3% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за 2021 год снизились с 10,3% до 10,0% годовых, по валютным – упали с 5,0% до 3,3% годовых.

Кредитный портфель банков за 2021 год вырос на 10,0% до 1 044 млрд гривен, в т. ч. населения вырос на 21,2% до 242 млрд гривен, предприятий вырос на 5,1% до 775 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • по словам аналитика стратегического развития банка «Південний» Константина Хведчука, в Украине на фоне роста инфляции ожидается рост кредитных и депозитных ставок;
  • государственный ПриватБанк в январе снизил ставки по программе кредитования для малого бизнеса и предпринимателей «КУБ». Акционная ставка составляет 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц за последующий срок пользования кредитом;
  • если говорить о рынке ипотечных кредитов, то по состоянию на 13 января 2022 года уполномоченные банки по выполнению Госпрограммы «Доступная ипотека 7%» подписали 1417 кредитных договоров на общую сумму 1,221 млрд грн как на первичном (22,39%), так и на вторичном (соответственно – 77,61%) рынках;
  • кстати, государственная программа «Украинская мечта», которую Президент Владимир Зеленский анонсировал в декабре 2021 года, по ожиданиям ОП, будет обеспечивать выдачу 150 тыс. ипотечных кредитов ежегодно.

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По материалам Finance.UA
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