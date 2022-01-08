Какие надбавки к пенсиям не будут увеличены даже при изменении социальных стандартов

С 1 декабря 2021 года в Украине повысился прожиточный минимум и минимальная зарплата. Соответственно выросли выплаты, привязанные к этим величинам.
При этом ряд соцвыплат остался на прежнем уровне, пишут Факты.
Учитывая то, что некоторые надбавки и повышения не зависят от размера прожиточного минимума, а определены отдельными постановлениями в твердых суммах, остались неизменными:
В то же время проведен перерасчет пенсий для ветеранов войны. Размер пенсий с 1 декабря 2021 года для лиц с инвалидностью вследствие войны увеличен:
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Для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства минимальная пенсионная выплата с 1 декабря составляет 4061,40 грн (1934,00×210%).
Для лиц с инвалидностью вследствие войны II и III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более, устанавливается минимальная пенсионная выплата как для лиц с инвалидностью войны 1 группы в размере 650% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть 12 571 грн.
Согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» минимальный размер пенсии в случае потери кормильца не может быть ниже двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на каждого нетрудоспособного члена семьи.
С учетом нового прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц указанная минимальная выплата выросла на 162 грн и составляет 3868 грн (1934 грн х 2).
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