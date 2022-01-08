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Какие надбавки к пенсиям не будут увеличены даже при изменении социальных стандартов

Какие надбавки к пенсиям не будут увеличены даже при изменении социальных стандартов

С 1 декабря 2021 года в Украине повысился прожиточный минимум и минимальная зарплата. Соответственно выросли выплаты, привязанные к этим величинам.

При этом ряд соцвыплат остался на прежнем уровне, пишут Факты.

Учитывая то, что некоторые надбавки и повышения не зависят от размера прожиточного минимума, а определены отдельными постановлениями в твердых суммах, остались неизменными:

  • надбавка детям войны (66,43 грн);
  • надбавка реабилитированным (54,40 грн.) и членам их семей (43,52 грн);
  • надбавки для ухода (50 грн);
  • надбавки на иждивенцев согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (150 грн);
  • ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы».

В то же время проведен перерасчет пенсий для ветеранов войны. Размер пенсий с 1 декабря 2021 года для лиц с инвалидностью вследствие войны увеличен:

  • для 1 группы составляет 12571 грн (1934,00×650%) — на 520 грн;
  • для 2 группы — 10153,50 грн (1934,00×525%) — на 420 грн;
  • для 3 группы — 6962,40 грн (1934,00×360%) — увеличен на 288 грн.

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Для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства минимальная пенсионная выплата с 1 декабря составляет 4061,40 грн (1934,00×210%).

Для лиц с инвалидностью вследствие войны II и III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более, устанавливается минимальная пенсионная выплата как для лиц с инвалидностью войны 1 группы в размере 650% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть 12 571 грн.

Согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» минимальный размер пенсии в случае потери кормильца не может быть ниже двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на каждого нетрудоспособного члена семьи.

С учетом нового прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц указанная минимальная выплата выросла на 162 грн и составляет 3868 грн (1934 грн х 2).

По материалам Факты и комментарии
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