Как изменились размеры пенсии украинцев по состоянию на январь 2022 (инфографика)

Finance.ua узнал у Пенсионного фонда, как изменились пенсии украинцев по состоянию на январь 2022 года.

Средний размер пенсии за год вырос, но пенсионеров стало меньше. Самый высокий уровень пенсий в Киеве – 5 474 гривен и в Донецкой области.

Наименьшие пенсии до 2 тыс. грн получают 13,4% украинцев.

От 2 тыс. грн до 3 тыс. грн получают 35,6 процентов пенсионеров.

От 5 тыс. грн до 10 тыс. грн – от 15,4% человек.

Самые высокие пенсии получает только 4,7% (более 10 тыс. грн).

Общая численность пенсионеров в Украине – 10 млн 841 тыс. 117 человек (сократилась на 289 837 человек).

Ранее мы писали, почему у людей с 50-летним стажем пенсия составляет всего 2200 грн. Если у человека много стажа, но зарплата была невысокой, то и размер пенсии, рассчитанный с его индивидуальных показателей, недотягивает даже до 2200 грн, тогда ему дают доплату до этой суммы.

Напомним, украинки получат доплаты к пенсии. Так, женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году, получат прибавку к пенсии. Доплата будет ежемесячной и пожизненной и может достигать 25% от размера пенсии.

Также Finance.ua сообщал, что части украинцев пересчитают пенсии задним числом. Речь идет о пенсиях бывшим разведчикам, которым выплаты повысят с 1 августа 2021 года.

Справка Finance.ua: