Почему доставка газа подорожала, и можно ли платить за нее меньше

В Украине с 1 января действуют новые тарифы на распределение газа – в среднем они выросли на 3,9%.

Как узнал Finance.ua от консультационного центра ГазПравда, тарифы зависят от региона, количества потребителей и размера расходов для устойчивого функционирования газораспределительных систем.

Почему платежка выросла, если потребление газа не изменилось

Рост платы за распределение газа связан с утверждением новых тарифов на услугу с 1 января 2022 года.

В среднем по Украине доставка (распределение) газа подорожала на 3,9%. Но для каждого отдельного облгаза размер тарифа определяется отдельно: он зависит от региона, количества потребителей и размера затрат для устойчивого функционирования газораспределительных систем. Именно поэтому варьируется и процент, на который выросла плата за доставку газа того или иного оператора ГРМ.

Почему для расчета платы за распределение газа учтено больше кубов газа, чем фактически использовано за газовый год

Сумма в платежке за распределение газа зависит от объемов потребленного топлива. За основу берется объем использованного топлива за предыдущий период (на 2022 год это период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года), который делится на 12 и умножается на тариф местного оператора ГРМ.

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Однако есть минимальные объемы потребления, определенные пунктом 2 главы 6 раздела VI Кодекса ГРМ, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2494:

39 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

126 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, который не является бытовым.

Поэтому даже если вы потребляете меньше, вам начисляют эти минимальные объемы.

Как не переплачивать за распределение газа

Если потребитель не пользуется газовым котлом, тогда ему стоит обратиться к своему Оператору ГРМ с заявлением об отключении газового котла и изменить категорию потребления в договоре о распределении газа (например, на «для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления еды»).

Кто может не платить за распределение газа

Плата за распределение газа не начисляется только тем домохозяйствам, которым официально были прекращены поставки (распределение) газа, что подтверждается соответствующим Актом прекращения газоснабжения.

Газоснабжение должно быть не просто прекращено (опломбировано), а также должен быть расторгнут договор по распределению газа.