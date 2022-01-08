Tesla начала принимать криптовалюту: курс Dogecoin взлетел на 30%

Основатель Tesla Илон Маск официально подтвердил, что крупнейшая автомобильная компания в мире Tesla начала принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за «мерч» — различную фирменную продукцию.
По данным Coinmarketcap, курс Dogecoin моментально отреагировал и пошёл в рост. На момент написания новости криптовалюта стоит 0,2 доллара, а рыночная капитализация составляет 26,45 миллиарда долларов. За последние сутки курс Dogecoin вырос более чем на 30%.
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В прошлом году Tesla купила Bitcoin на $1,5 млрд и начала принимать платежи в криптовалюте, однако позже это решение было отменено из-за обеспокоенности по поводу использования ископаемого топлива для добычи биткоинов.
Dogecoin является одной из самых нестабильных криптовалют. Он был создан в 2013 году и основан на интернет-меме. Стоимость криптовалюты выросла в прошлом году и остается примерно на 2000% выше, чем год назад.
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