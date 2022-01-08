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Tesla повышает стоимость ассистента Full Self-Driving в США

Tesla повышает стоимость ассистента Full Self-Driving в США

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что 17 января компания поднимет цену на свой премиальный пакет помощи водителю Full Self-Driving (FSD). Сейчас его стоимость составляет $10 тыс., а через неделю повысится до $12 тыс.

Повышение стоимости затронет только клиентов из США. Маск добавил, что по мере приближения к выходу финальной версии FSD стоимость пакета и далее будет увеличиваться. Стоимость ежемесячной подписки также вырастет, когда состоится широкомасштабный релиз FSD. Сейчас она составляет $199 в месяц для большинства клиентов.

Что это такое? FSD представляет собой улучшенный пакет помощи водителю. Базовая версия пакета называется Autopilot и входит в стандартные комплектации новых электромобилей Model S, X, Y и 3.

Функции Autopilot включают автоматическое экстренное торможение, предупреждение о возможности столкновения, удержание полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Пакет Full Self-Driving включает все возможности Autopilot и ряд дополнительных функций, но, несмотря на своё название, не обеспечивает возможности полного самостоятельного движения автомобилем. FSD позволяет автомобилю автоматически менять полосу движения, распознавать стоп-сигналы. Также в рамках FSD доступна функция Smart Summon, которая позволяет водителю вызвать автомобиль с парковки, используя для этого смартфон с приложением Tesla в качестве пульта дистанционного управления.

По материалам ITC.ua
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