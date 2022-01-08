0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Тканевая салфетка Apple (та что по $19) снова стала доступна для покупки

Тканевая салфетка Apple (та что по $19) снова стала доступна для покупки

Нашумевшая салфетка для протирания дисплея Apple Polishing Cloth снова стала доступна для покупки в американском онлайн-магазине компании, на что одним из первых обратил внимание ресурс MacRumors.

Читайте также: Apple презентовала фирменную салфетку за 19 долларов

«Тряпочка Apple за $19», породившая множество шуток и насмешек в соцсетях, оказалась в дефиците — уже на следующий день после анонса сроки доставки сдвинулись на 3-4 недели, а еще через день они съехали на конец года.

И только сейчас востребованный аксессуар вернулся в продажу — Apple пополнила запасы знаменитых салфеток Polishing Cloth и больше не нужно ждать несколько недель, чтобы обзавестись «правильной» салфеткой для протирания дисплеев устройств Apple — вспоминаем официальные рекомендации по чистке техники и как в 2019 году компания опубликовала инструкции для владельцев монитора Pro Display XDR со специальной нанотекстурой стекла за $5 999 (производитель рекомендовал протирать его только фирменной салфеткой из особой ткани).

На самом деле Apple Polishing Cloth при своей цене в $19 меркнет на фоне колесиков за $700 или подставки для монитора Pro Display XDR за $1000. К тому же, как выяснили iFixit при тщательном разборе, на самом деле Apple Polishing Cloth – это две тряпки, которые склеены в одну. То есть, при особом желании ее можно разделить надвое по аналогии с ватным диском, и получить две салфетки. Как говорится, «экономия должна быть экономной».

Справка Finance.ua:

  • «Взрывать» цены и подавать пример другим – обычное для Apple дело. Ее iPhone стал первым смартфоном, который приблизился к отметке в 1 тыс. долларов и превысил ее.
  • в 2019 году корпорация представила обновленный MacPro в топовой конфигурации, выставив за него цену свыше 50 тысяч долларов. Отдельно, за $400, предлагался комплект колесиков для перемещения по офису.
По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.