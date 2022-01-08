Тканевая салфетка Apple (та что по $19) снова стала доступна для покупки

Нашумевшая салфетка для протирания дисплея Apple Polishing Cloth снова стала доступна для покупки в американском онлайн-магазине компании, на что одним из первых обратил внимание ресурс MacRumors.
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«Тряпочка Apple за $19», породившая множество шуток и насмешек в соцсетях, оказалась в дефиците — уже на следующий день после анонса сроки доставки сдвинулись на 3-4 недели, а еще через день они съехали на конец года.
И только сейчас востребованный аксессуар вернулся в продажу — Apple пополнила запасы знаменитых салфеток Polishing Cloth и больше не нужно ждать несколько недель, чтобы обзавестись «правильной» салфеткой для протирания дисплеев устройств Apple — вспоминаем официальные рекомендации по чистке техники и как в 2019 году компания опубликовала инструкции для владельцев монитора Pro Display XDR со специальной нанотекстурой стекла за $5 999 (производитель рекомендовал протирать его только фирменной салфеткой из особой ткани).
На самом деле Apple Polishing Cloth при своей цене в $19 меркнет на фоне колесиков за $700 или подставки для монитора Pro Display XDR за $1000. К тому же, как выяснили iFixit при тщательном разборе, на самом деле Apple Polishing Cloth – это две тряпки, которые склеены в одну. То есть, при особом желании ее можно разделить надвое по аналогии с ватным диском, и получить две салфетки. Как говорится, «экономия должна быть экономной».
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