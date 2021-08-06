Apple презентовала фирменную салфетку за 19 долларов

Состоялась октябрьская презентация новых продуктов Apple. На мероприятии были представлены усовершенствованные ноутбуки MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, а также новым ARM-процессором M1X и Mini-LED экраном.
Однако особо отличилось другое творение компании.
Как отмечает швейцарское еженедельное деловое издание Handelszeitung, поражает цена на новую фирменную салфетку для протирания монитора. Кусочек микрофибры с логотипом Apple желающие могут приобрести за 19 долларов.
Аксессуар, изготовленный из неабразивного материала, уже в дефиците. На данный момент заказы принимаются с поставкой через месяц-два.
Скриншот с www.apple.com
Для сравнения, на Amazon.com можно купить высококачественную салфетку из микрофибры за $1,5.
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