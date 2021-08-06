Apple презентовала фирменную салфетку за 19 долларов

Состоялась октябрьская презентация новых продуктов Apple. На мероприятии были представлены усовершенствованные ноутбуки MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, а также новым ARM-процессором M1X и Mini-LED экраном.

Однако особо отличилось другое творение компании.

Как отмечает швейцарское еженедельное деловое издание Handelszeitung, поражает цена на новую фирменную салфетку для протирания монитора. Кусочек микрофибры с логотипом Apple желающие могут приобрести за 19 долларов.

Аксессуар, изготовленный из неабразивного материала, уже в дефиците. На данный момент заказы принимаются с поставкой через месяц-два.



Скриншот с www.apple.com

Для сравнения, на Amazon.com можно купить высококачественную салфетку из микрофибры за $1,5.

Справка Finance.ua:

«взрывать» цены и подавать пример другим – обычное для Apple дело. Ее iPhone стал первым смартфоном, который приблизился к отметке в 1 тыс. долларов и превысил ее;

в 2019 году корпорация представила обновленный MacPro в топовой конфигурации, выставив за него цену свыше 50 тысяч долларов. Отдельно, за $400, предлагался комплект колесиков для перемещения по офису;