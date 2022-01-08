Топ-3 профессий за последние три месяца 2021 года (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком труда в Украине, узнал у Прозора Робота, какие профессии за последние три месяца 2021 года были востребованы и сколько платили работодатели.

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Наибольшее количество работодателей (6366) анонсировали в вакансиях зарплату в размере 11-15 тыс. грн.

На материальное вознаграждение от 15 тыс. до 19 тыс. грн приглашали 5811 работодателей.

Третье место заняли работодатели, которые готовы были платить 7 -11 тыс. грн – таких было 4392.

Также аналитики установили, что 2655 компаний готовы были платить самое низкое вознаграждение за труд – <7 000 грн; а самую высокую – 35 000+ грн – гарантировали 1120 работодателей

По количеству вакансий лидировали: продавец – 24 478 вакансий на позицию, менеджер по продажам – 16 576 вакансий на позицию, водитель на авто фирмы – 11 780 вакансий на позицию.

Ожидания по заработкам у кандидатов. В декабре большинство из них – 26 421 – хотели получать зарплату от 8 тыс. до 13 тыс. грн.

Соглашались на вознаграждение за труд в пределах 13-18 тыс. грн 23 662 соискателя. 18-23 тыс. грн – такая зарплата устраивала 11 919 кандидатов.

Самые низкие ожидания относительно заработка были у 6424 претендентов – <8000 грн, а самые высокие – 43 000+ грн – у 1815 соискателей.

По количеству резюме: продавец, менеджер по продажам, офис-менеджер – 66 047 резюме на позицию.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

Senior Python developer – 3 вакансии с медианой 135 тыс. грн.

Android developer (удаленно) – 3 вакансии с медианой 130 тыс. грн.

Senior C++ developer – 3 вакансии с медианой 120 тыс. грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

Руководитель группы программистов 1C – 11 резюме с медианой 81 тыс. грн.

Team Lead .NET developer – 3 резюме с медианой 70 тыс. грн.

Middle SharePoint Developer – 4 резюме с медианой 69 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

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