Антонина Скрипник: блокчейн и гиперавтоматизация. Чего ожидать в 2022 году в сфере финансовых услуг

Рекордные инвестиции в финтех-сферу, более $600 млн переводов с Payoneer на ПриватБанк и monobank, рост доли бесконтактных расчетов – этим завершился 2021 год для сферы финансовых услуг.

Каждый год все больше слышно о ее цифровизации, особенно на фоне пандемии, когда весь мир принудительно и тотально перешел в диджитал.

Независимо от успехов вакцинации и борьбы с распространением COVID-19, тренд на уменьшение физических контактов и гибридную модель работы большинства бизнесов будет сохраняться еще несколько лет.

В этой статье поговорим, какого развития финансовой сферы ожидать в 2022 году в Украине и в мире.

Как завершился 2021 год для финансового рынка

Мир постоянно развивается и масштабируется. Если раньше компании пытались автоматизировать часть процессов, то сейчас тренд усиливается и корпорации ищут решения автоматизации для бизнеса в целом.

При этом их клиенты также стремятся к новому и более удобному опыту пользования, подсознательно перенося свой пользовательский опыт из социальных сетей и е-коммерции в сферы предоставления финансовых услуг.

Уже давно один из основных трендов здесь – отказ от традиционной налички в пользу онлайн платежей и прямых переводов (peer-to-peer). НБУ говорит, что украинцы все чаще рассчитываются cashless — количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карт выросло на 31% за январь-сентябрь 2021 по сравнению с этим же периодом 2020.

При этом, еще в 2019 году Украина вошла в топ-4 стран мира, где больше всего рассчитываются через NFC и мобильные платежи.

Стоит сказать, что Украина не пасет задних в списке стран, которые имплементируют лучшие технологические практики в сфере финансовых услуг. Прежде всего благодаря широкой адаптации прямых платежей (peer-to-peer payments), развития необанков и платежных решений (как monobank, Приват24, трансформируемый Ощадбанк и др.), а также внедрению цифровых государственных услуг через Дія. Рынок в своем развитии не останавливается и готовится к новому шагу, в частности внедрению обновленных технологических трендов.

Сложности широкого внедрения блокчейна

Еще несколько лет назад бумом на финансовом рынке были распределенные сети, в частности блокчейн. Тем не менее, уже сегодня мы видим, что блокчейн не стал той подрывной силой, которая, как ожидали многие эксперты, изменила бы технологический ландшафт на рынке финансовых услуг.

Это объясняется рядом причин, среди которых как отсутствие в течение длительного времени прозрачного (или должного) законодательного регулирования этой сферы в большинстве развитых стран, так и определенные технические особенности и ограничения для быстрого внедрения этой технологии (энергетические затраты, скорость проведения транзакций и т.д.).

Следует, конечно, сказать, что процесс законодательного урегулирования существенно прогрессирует, но является неравномерным и еще не завершенным полноценно как в Европе, на Востоке, так и, к примеру, внутри Соединенных Штатов.

Это накладывает дополнительные ограничения на широкое внедрение технологии глобальными компаниями и является дополнительным риском, который должны учитывать СІО (Chief Information Officer) мировых игроков в своих стратегиях технологического развития бизнеса. Ведь мы все знаем фразу “Деньги любят тишину”, поэтому финансовые институты всегда имеют самый низкий уровень толерантности к рискам, которые могут каким-либо образом повлиять на лояльность их клиентов.

Однако, эта ситуация не означает, что на блокчейне как массовой технологии для финансовой индустрии можно ставить крест. Сейчас есть компании, которые успешно преодолевают вышеупомянутые преграды на пути глобального внедрения блокчейна.

В частности, последние два года на слуху у всех – стартап компания Solana, главная фишка продукта которой быстрая и дешевая блокчейн сеть, которая умеет проводить в пиковые периоды более 65 тысяч транзакций в секунду.

Для сравнения, Ethereum обрабатывает всего 15 транзакций в секунду, Bitcoin – 5-7.

По состоянию на декабрь 2021 года капитализация токенов Solana превышает $54 млрд. Летом 2021 компания Solana привлекла 314 млн долларов инвестиций, которые планирует использовать для разработки децентрализованных приложений и платформ на основе Solana, чтобы привлечь более миллиарда пользователей в ближайший период.

И, откровенно говоря, такие амбициозные планы основателя компании Анатолия Яковенко кажутся реальными. Компания агрессивно растет. На основе этой платформы в частности, Мелания Трамп запустила свой NFT-маркетплейс в декабре 2021 года (вырученные средства она планирует частично передать на благотворительность), а также сооснователь Twitch Мартин Кан, и много других.

Блокчейн остается решением, которое будет играть большую роль в модернизации сферы финансовых услуг в ближайшие годы.

Однако, пока для предоставления основных банковских услуг в своих бизнес-моделях, мировые игроки финансового рынка выбирают более традиционные и проверенные технологические решения.

Перспективные тренды от Gartner

Каждый год исследовательская и консалтинговая компания Gartner определяет свое видение топ технологических трендов ближайшего периода. На 2022 год Gartner подает 12 технологических трендов, которые сгруппированы в три основных поднаправления – усиление развития, увеличение доверия и масштабирование изменений.

Из них хотелось бы выделить несколько наиболее актуальных как для мирового финансового рынка, так и для Украины:

Гиперавтоматизация. Как я уже отмечала ранее, компании сейчас стремятся автоматизировать не отдельный технологический или бизнес-процесс, а весь бизнес в целом.

Такой комплексный подход помогает ускорить рост, улучшить клиентский опыт, конкурентную устойчивость компании благодаря быстрой идентификации точек оптимизации и повышения эффективности максимального количества внутренних процессов.

Ячеечная сеть кибербезопасности (Cybersecurity Mesh). В банковских учреждениях чаще всего используют понятие безопасного периметра, в котором функционируют все цифровые и физические элементы системы (техническое оборудование и программное обеспечение).

Каждая его единица входит в этот периметр и имеет общую внешнюю систему защиты.

Однако, при ее взломе, злоумышленники получают доступ ко всем составляющим элементам внутри периметра. Поэтому все больше распространяется новый подход в кибербезопасности – выделенная защита каждой единицы, независимо от ее местоположения в общей системе.

Конечно, это значительно усложняет архитектуру самой системы кибербезопасности в учреждении, но у инвестиций в обновление действующих систем информационной безопасности – всегда самый высокий приоритет в финансовом секторе.

Эксперты прогнозируют, что к 2024 году компании, которые будут использовать такой подход, смогут снизить финансовые последствия возможных киберинцидентов в среднем на 90%.

Облачные платформы. Сейчас фокус адаптации облачных решений сместился с вопроса, стоит ли вообще компаниям финансовой индустрии использовать их в своих технологических стратегиях, на то, как сделать облачные или гибридные решения оптимально эффективными с точки зрения затрат на поддержку/эксплуатацию.

Новым трендом этого года Gartner называет платформы, которые создаются в облачных средах (cloud-native platforms). Это помогает получить лучшие возможности масштабирования бизнеса. По прогнозам, на основе облачных решений будут строить 95% новых цифровых инициатив, когда как в 2021 эта цифра не превышала 40%.

Распределенные корпорации. Гибридный формат труда становится нормой для многих сфер жизни, и сфера предоставления финансовых услуг – не исключение. Мировые гиганты финансового рынка должны учитывать этот тренд в стратегии построения корпоративных структур на ближайшие годы.

По прогнозам Gartner, в 2023 году доходы 75% предприятий, работающих по такой модели, будут расти на 25% быстрее, чем у конкурентов.

Генеративный ИИ. В финансовой сфере искусственный интеллект (ИИ) постепенно укрепляет свои позиции. Тем не менее, его возможности гораздо шире, чем моделирование, анализ данных, автоматизация рутинных процессов и пр., которые сейчас чаще всего применяются банками.

Генеративный ИИ, например, может самостоятельно создавать рекомендации на базе поведения многих пользователей, генерировать предложения и принимать решения.

Конечно, здесь нужно будет адресовать вопрос этичности таких решений/рекомендаций и законодательного урегулирования ответственности в случае финансовых потерь от их применения.

Но это никак не умаляет перспективности технологии для бизнеса.

Что все это значит

Все эти тренды уже имплементируются в глобальных корпорациях финансового рынка, многие из которых также имеют свои представительства или “дочки” в Украине. Соответственно, нам стоит ожидать, что последние также будут внедрять новые технологии и форматы работы и на украинском рынке.

Разумеется, каждая корпорация будет решать самостоятельно, как именно это сделать в соответствии со своей технологической и бизнес-стратегией. Однако, это в любом случае окажет положительное воздействие на качество самих услуг, которые предоставляются конечному потребителю, ведь он теперь желает не только защищенного банкинга, но и легкости настроек и высшего качества обслуживания.

За это собственно и отвечает стратегия так называемого совокупного опыта, что имеет целью повысить доверие, лояльность среди клиентов и работников компаний финансового сектора экономики.

Поэтому именно в этом направлении будут направлены максимальные усилия и инновации финансовых компаний на рынке.

На ступеньку выше

Украинский рынок предоставления финансовых услуг постоянно эволюционирует. С каждым годом растет количество онлайн-платежей, усложняются/улучшаются финансовые продукты, адаптируются новые технологии для реалий локального бизнеса, поддержания темпов его масштабирования и роста его эффективности.

Это все происходит на фоне постоянного усиления конкуренции. Например, в сегменте платежей, где самые большие части рынка Visa и MasterCard, заходят новые игроки, в частности, в 2019 году китайская платежная система Union Pay объявила запуск в Украине, а год назад ПриватБанк уже начал выпускать ее карты.

И это лишь один из примеров. Изменение ландшафта игроков финансового рынка – это постоянный процесс, который в свою очередь также дополнительно стимулирует инновации в этой сфере.

Финансовые компании, которые адаптируют к использованию новейших технологий в своих бизнес-моделях, получают лучшие возможности для закрепления своей позиции и роста доли бизнеса на высококонкурентном рынке предоставления финансовых услуг.

И в 2022 году, мы будем и дальше видеть, как цифровизуется финансовая отрасль, что в свою очередь будет способствовать улучшению качества предоставления финансовых услуг и, в общем, потребительского опыта клиентов финансового сектора экономики.

Антонина Скрипник, директор по развитию бизнеса с клиентами финансового сектора ИТ-компании SoftServe