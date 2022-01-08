Кто может сдавать в аренду невостребованные паи

Передавать в аренду нераспределенные земельные участки/невостребованные паи имеют право исключительно сельские, поселковые, городские советы, на территории которых расположена такая земля, в соответствии со ст. 13 Закона Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственниками земельных участков (паев)».
Об этом пишет zemliak.
До 1 января 2019 года такие полномочия были у районных государственных администраций. Соответственно, с 1 января 2019 года райгосадминистрации лишились таких полномочий и в настоящее время не имеет значения расположение такого земельного участка в пределах или за пределами населенного пункта, отметили юристы Бесплатной правовой помощи.
«Поскольку нераспределенные земельные участки / невостребованные паи передаются в аренду только после формирования их в земельные участки, то к таким договорам аренды применяются общие положения, которые регулируют аренду с/х земли», — отметили эксперты.
Срок действия договора аренды нераспределенного земельного участка/невостребованного пая ограничивается днем регистрации государственной регистрации права собственности на такой земельный участок.
«Такой договор аренды прекращается в день государственной регистрации права собственности на земельный участок. При этом каких-либо договоров (дополнительных соглашений) о его прекращении составлять не нужно. Государственная регистрация прекращения права аренды проводится без подачи соответствующего заявления заявителями одновременно с государственной регистрацией права собственности на соответствующий земельный участок», — добавили юристы.
Поскольку сейчас нераспределенные земельные участки / невостребованные паи передаются в аренду только после формирования их в земельные участки, то к договору аренды таких земель выдвигаются такие же требования, как и в отношении других земельных участков.
Указывается, если договор аренды заключен после 1 января 2016 года, а право аренды не зарегистрировано, то у арендатора его просто нет. Для того чтобы избежать негативных последствий, арендатору нужно безотлагательно зарегистрировать свое право аренды.
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