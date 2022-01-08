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Дефицит Пенсионного фонда за год превысил 9 млрд грн

Дефицит Пенсионного фонда за год превысил 9 млрд грн

Дефицит Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за 2021 год составил 9,1 млрд грн.

Это следует из оперативных данных, обнародованных пресс-службой ведомства.

Общая сумма расходов ПФУ на пенсионные и другие запланированные выплаты, в том числе административные, увеличилась на 41,6 млрд грн и достигла 520,9 млрд грн против 479,3 млрд грн за 2020 год.

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В свою очередь доходы фонда из всех источников финансирования составили 511,8 млрд грн. Из них собственные доходы были на уровне 334,2 млрд грн, что на 52,5 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом. 26,5 млрд грн из собственных доходов – средства из госбюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения размера ЕСВ.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других планируемых выплат поступило 177,6 млрд грн.

В ПФУ отметили, что фонд обеспечил выплату пенсий и денежной помощи в полном объеме по всем регионам Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Финансирование выплат проводилось в соответствии с графиком выплат пенсий и денежной помощи, согласованных Минсоцполитики, через текущие счета в банках и почтовые отделения.

По материалам УБР
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