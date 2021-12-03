Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда Украины: на что пойдут 4,3 млрд гривен

Кабинет Министров Украины во время заседания правительства 9 декабря внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Размер доходов и расходов увеличен на 4,3 млрд гривен до 521,2 млрд гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с учетом средств, необходимых для выплаты пенсий после их пересчета в декабре текущего года в связи с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы, общие расходы ПФУ в 2021 году ожидаются в объеме 521,2 млрд грн, из которых на пенсионные выплаты необходимо 509,8 млрд грн, что на 4,3 млрд грн больше запланированного объема.

Рост расходов связан, в частности, с исполнением судебных решений по перерасчетам пенсий, назначенных в соответствии с законами Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», «О судоустройстве и статусе судей», «О прокуратуре», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Недостаточность средств для обеспечения выполнения этой нормы составляет 3,4 млрд гривен.

Кроме того, для лиц, которые достигли возраста 65 лет, установлена минимальная пенсия по возрасту (при наличии у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет страхового стажа) в размере 40 процентов минимальной заработной платы. Недостаточность средств для обеспечения выполнения этой нормы составляет 0,9 млрд гривен.