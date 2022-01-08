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Борьба за ценные кадры: Meta переманивает сотрудников Microsoft и Apple

Борьба за ценные кадры: Meta переманивает сотрудников Microsoft и Apple

Талантливые сотрудники техногигантов Microsoft и Apple переходят работать в компанию Meta, так как там им предлагают лучшие условия труда.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, переманивание сотрудников связано с битвой за работников, обладающих навыками для создания метавселенной.

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Известно, что за 2021 год Microsoft потеряла около 100 ценных работников. По словам бывших сотрудников корпорации, конкуренты переманивают людей с опытом разработки гарнитур дополненной реальности Microsoft HoloLens, иногда предлагая им удвоить зарплату.

Среди ушедших сотрудников есть несколько лидеров команды Microsoft HoloLens. В частности, Чарли Хан, который отвечал за сбор отзывов клиентов о проекте, ушел летом 2021 года, чтобы присоединиться к Meta. Джош Миллер, работавший в команде по отображению, в последние месяцы стал директором по отображению в Meta.

Microsoft отказалась делиться подробностями о команде HoloLens, но заявила, что увольнение сотрудников — это регулярная проблема, с которой сталкиваются многие команды, и что компания делает все возможное, чтобы сохранить сотрудников.

В свою очередь Meta отказалась комментировать свои методы приема на работу.

Напомним, в октябре компания Facebook изменила название на Meta. По словам Цукерберга, смена названия призвана продемонстрировать, что компания Facebook — это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты компании, такие как Instagram, мессенджер WhatsApp и Oculus — компания, которая создает устройства для виртуальной реальности.

По материалам Дело
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